Сильный ветер, потепление и осадки: какую погоду ждать украинцам 14 января
14 января Украину накроют сильный ветер, гололедица, снег и дождь
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
На Севере синоптики обещают +2...+4 °C (в Сумской области - около 0 °C) и мокрый снег с дождем. На дорогах будет держаться гололедица. Ветер северо-западный, 15-20 м/с.
В западных областях будет идти мокрый снег с дождем. Дневная температура воздуха - преимущественно +2...+4 °C. Синоптики предупреждают о гололеде. Ветер северо-западный, 15-20 м/с.
Центральные регионы накроет снег с дождем. Температура воздуха +2...+4°C. Ветер северо-западный, 15-20 м/с.
На юге страны и в Крыму будет мокрый снег с дождем и преимущественно +3...+5°C. Ветер северо-западный, 15-20 м/с.
В восточной части Украины гололедица и мокрый снег с дождем. Температура воздуха будет составлять +2...+4°C. Ветер северо-западный, 15-20 м/с.
Жителям Киевщины следует ожидать небольшого снега, переходящего в дождь, а также гололедицу. Ветер западный, северо-западный, 15-20 м/с, днем - 25 м/с. В Киевской области будет 0…+5°C, а в Киеве ожидается +1…+3°C.
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