Сильный ветер, мокрый снег и дождь, - синоптик Наталья Диденко о погоде на 8 февраля

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.



В ночь на 8 февраля мокрый снег накроет всю Украину, но днем на севере, западе, кроме Карпат, и в центре, кроме Полтавщины, погода будет сухой.



Также в Украине усилится северо-западный ветер, местами до штормовых порывов.



Температура воздуха в большинстве регионов будет колебаться около 0°C, а на Юге составит +2...+7°C.







В Киеве в ночь на 8 февраля синоптик прогнозирует осадки, но днем их не будет. Однако Наталья Диденко предупреждает о порывистом, сильном северо-западном ветре 15-18 м/с. Температура воздуха будет колебаться в пределах -1...+1°C.



В течение недели синоптик обещает сравнительно теплую, ветреную, влажную, но без существенных осадков погоду.

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