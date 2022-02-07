Сильный ветер, мокрый снег и дождь, - синоптик Наталья Диденко о погоде на 8 февраля
8 февраля украинцам следует ожидать осадков, штормового ветра и +7°C.
Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.
В ночь на 8 февраля мокрый снег накроет всю Украину, но днем на севере, западе, кроме Карпат, и в центре, кроме Полтавщины, погода будет сухой.
Также в Украине усилится северо-западный ветер, местами до штормовых порывов.
Температура воздуха в большинстве регионов будет колебаться около 0°C, а на Юге составит +2...+7°C.
В Киеве в ночь на 8 февраля синоптик прогнозирует осадки, но днем их не будет. Однако Наталья Диденко предупреждает о порывистом, сильном северо-западном ветре 15-18 м/с. Температура воздуха будет колебаться в пределах -1...+1°C.
В течение недели синоптик обещает сравнительно теплую, ветреную, влажную, но без существенных осадков погоду.
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