Об этом информирует Наталья Диденко .

Снег в Украине будет завтра.

6 апреля в западных областях циклон Norbert (карта) обусловит в очередную сложную погоду - снег, мокрый снег, сильный северо-западный ветер, местами налипание мокрого снега и метель.

На севере, востоке и южной части Украины в четверг местами ожидается дождь.

В центральных областях завтра вероятность осадков наименьшая, лишь в Винницкой области пройдет дождь, местами с мокрым снегом.

Ветер будет преобладать на северо-западе, в большинстве областей, кроме восточных, возможны штормовые порывы до 15-20 метров в секунду.

Температура воздуха самой высокой и дальше будет в восточной части Украины, +12...+16°C.

Опустится температура на юге, тыл холодного фронта (карта) +8...+11°C.

В северных областях, в большинстве центральных ожидается +10...+13°C, только Виннитчина будет отличаться более холодной погодой, днем +6...+9°C.

Холодным центром остаются западные области, там завтра всего +1...+6°C.

6 апреля в Киеве ожидается дождь, порывистый некомфортный ветер и около +10°C.