Сильный ветер, мокрый снег и дождь: прогноз погоды в Украине на 6 апреля от Натальи Диденко
Синоптик Наталья Диденко прогнозирует на четверг, 6 апреля, штормовые порывы ветра, дождь, а местами снег и мокрый снег, осадков не будет преимущественно в центральных областях
Об этом информирует Наталья Диденко .
Снег в Украине будет завтра.
6 апреля в западных областях циклон Norbert (карта) обусловит в очередную сложную погоду - снег, мокрый снег, сильный северо-западный ветер, местами налипание мокрого снега и метель.
На севере, востоке и южной части Украины в четверг местами ожидается дождь.
В центральных областях завтра вероятность осадков наименьшая, лишь в Винницкой области пройдет дождь, местами с мокрым снегом.
Ветер будет преобладать на северо-западе, в большинстве областей, кроме восточных, возможны штормовые порывы до 15-20 метров в секунду.
Температура воздуха самой высокой и дальше будет в восточной части Украины, +12...+16°C.
Опустится температура на юге, тыл холодного фронта (карта) +8...+11°C.
В северных областях, в большинстве центральных ожидается +10...+13°C, только Виннитчина будет отличаться более холодной погодой, днем +6...+9°C.
Холодным центром остаются западные области, там завтра всего +1...+6°C.
6 апреля в Киеве ожидается дождь, порывистый некомфортный ветер и около +10°C.
- 5 апреля на территории Житомирской области возможно отключение электроэнергии в связи с повреждением инфраструктуры российскими обстрелами ранее.
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