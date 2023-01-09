Об этом информирует синоптик Наталья Диденко .

Во вторник в течение дня ожидается в восточных областях -3...-8 градусов (ночью еще сильнее поморозит), в западных областях +2...+7 градусов, в южной части +6...+10 градусов, в Запорожье холоднее , до -3 градусов.

На Севере и в Центре в течение дня 10-11 января от -3 до +2.

Дождь и мокрый снег будут периодически выпадать в западных областях, вероятно, в Винницкой и Житомирской. На остальной территории Украины - без существенных осадков.

В Киеве во вторник и среду снега не будет, разве что какая-то морось. Ветер юго-восточный, сильный, порывистый.

Ночью до -5...-8 градусов, днем -1...-3 градуса.

Потепление - другая, атлантическая воздушная масса - придет 13-14 января в Украину.

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