Сильный ветер, местами дождь и мокрый снег: прогноз погоды в Украине 10 января от Наталки Диденко
Синоптик Наталья Диденко заявила, что 10-11 января в Украине будет сильный ветер, температурный режим в выходные - без особых изменений
Об этом информирует синоптик Наталья Диденко .
Во вторник в течение дня ожидается в восточных областях -3...-8 градусов (ночью еще сильнее поморозит), в западных областях +2...+7 градусов, в южной части +6...+10 градусов, в Запорожье холоднее , до -3 градусов.
На Севере и в Центре в течение дня 10-11 января от -3 до +2.
Дождь и мокрый снег будут периодически выпадать в западных областях, вероятно, в Винницкой и Житомирской. На остальной территории Украины - без существенных осадков.
В Киеве во вторник и среду снега не будет, разве что какая-то морось. Ветер юго-восточный, сильный, порывистый.
Ночью до -5...-8 градусов, днем -1...-3 градуса.
Потепление - другая, атлантическая воздушная масса - придет 13-14 января в Украину.
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