Об этом информирует Наталья Диденко .

Температура воздуха будет высокой – в течение дня +7+14 градусов. На востоке, Сумщине и северо-западе (Волынь, Ровенщина) предполагается +3+6 градусов.

Снова сильный, до штормовых порывов, ветер южного и юго-западного направлений.

Преобладает в субботу влажная погода с периодическими дождями. Ночью по востоку и в центре местами с мокрым снегом.

В Киеве завтра, 25 февраля, будет очень тепло, до +10 градусов, но ветрено и с дождем.

В дальнейшем немного похолодает, но не существенно.