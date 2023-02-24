Сильный ветер и влажность, местами с мокрым снегом: прогноз погоды на 25 февраля от Натальи Диденко
Синоптик Наталья Диденко прогнозирует в субботу 25 февраля сильный ветер и влажную погоду, местами с мокрым снегом
Об этом информирует Наталья Диденко .
Температура воздуха будет высокой – в течение дня +7+14 градусов. На востоке, Сумщине и северо-западе (Волынь, Ровенщина) предполагается +3+6 градусов.
Снова сильный, до штормовых порывов, ветер южного и юго-западного направлений.
Преобладает в субботу влажная погода с периодическими дождями. Ночью по востоку и в центре местами с мокрым снегом.
В Киеве завтра, 25 февраля, будет очень тепло, до +10 градусов, но ветрено и с дождем.
В дальнейшем немного похолодает, но не существенно.
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