Об этом информирует Наталья Диденко .

Все же в большинстве областей Украины будет преобладать сухая воздушная масса антициклонального происхождения только ночью на Волыни, Ривненщине, а завтра вечером на юге Крыма пройдет небольшой дождь.

Ветер южного направления, вероятны штормовые порывы до 15-20 метров в секунду.

14 марта предполагается в течение дня +10...+15 градусов, в западных областях +12...+18 градусов. Несколько свежее будет на востоке Украины и на побережье морей, +7...+10 градусов.

В Киеве во вторник столбики термометров поднимутся до чудесных +12...+13 градусов.

Однако в столице завтра будет сильный ветер.

В среду существенно похолодает в западных областях, в четверг почти повсюду, ближайшие суббота-воскресенье снова вернут в Украину весеннее тепло.