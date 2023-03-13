Сильный ветер и сухой воздух с солнышком: прогноз погоды в Украине 14 марта от Наталки Диденко
Синоптик Наталья Диденко прогнозирует во вторник 14 марта в Украине сильный ветер, сухой воздух с солнышком и до +15...+18 градусов
Об этом информирует Наталья Диденко .
Все же в большинстве областей Украины будет преобладать сухая воздушная масса антициклонального происхождения только ночью на Волыни, Ривненщине, а завтра вечером на юге Крыма пройдет небольшой дождь.
Ветер южного направления, вероятны штормовые порывы до 15-20 метров в секунду.
14 марта предполагается в течение дня +10...+15 градусов, в западных областях +12...+18 градусов. Несколько свежее будет на востоке Украины и на побережье морей, +7...+10 градусов.
В Киеве во вторник столбики термометров поднимутся до чудесных +12...+13 градусов.
Однако в столице завтра будет сильный ветер.
В среду существенно похолодает в западных областях, в четверг почти повсюду, ближайшие суббота-воскресенье снова вернут в Украину весеннее тепло.
- В понедельник, 13 марта, в части Голосеевского, Святошинского, Шевченковского и Соломенского районов Киева были применены стабилизационные графики.
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