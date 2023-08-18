Фильм "Сильные, как земля" – о тех, кто чувствует ответственность за своих близких, знакомых, а зачастую даже далеких и незнакомых. О тех, кто ощущает ответственность за страну в целом. Ответственность за то, какова она и какой она будет. Ибо они знают: каждый из них и есть Украина.

Это проект о вере – что война обязательно завершится. И обязательно завершится победой Украины. Ибо в разных уголках страны есть обычные необычные люди. Люди, сильные, как земля…

В основе сюжета – истории людей из четырех областей: двух, частично оккупированных российской армией, Киевской и Черниговской и двух тыловых районов на западе Украины, Львовской и Ровенской. Фильм показывает жизнь внутренне перемещенных лиц, людей, которые перенесли свой бизнес, восстанавливали свои дома или городскую инфраструктуру или просто продолжали работать, несмотря на риски войны.

Творческая группа:

Автор идеи и продюсер – Анна Слюсаренко.

Режиссер – Людмила Мельник.

Сценаристка – Злата Угрин.

Оператор – Виктор Петренко.

Режиссер монтажа – Лариса Шабратко.

Автор и исполнительница песни – Марина Круть.

Документальный проект создан Сетью защиты национальных интересов "А Н Т С" при содействии Международного фонда "Возрождение".