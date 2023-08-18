"Сильные, как земля": на Эспрессо покажут документальный проект об украинском тылу
В субботу, 19 августа, в 11:15, в эфире телеканала Эспрессо документальный фильм об обычных необычных украинцах, которые продолжают работать, несмотря на риски войны
Фильм "Сильные, как земля" – о тех, кто чувствует ответственность за своих близких, знакомых, а зачастую даже далеких и незнакомых. О тех, кто ощущает ответственность за страну в целом. Ответственность за то, какова она и какой она будет. Ибо они знают: каждый из них и есть Украина.
Это проект о вере – что война обязательно завершится. И обязательно завершится победой Украины. Ибо в разных уголках страны есть обычные необычные люди. Люди, сильные, как земля…
В основе сюжета – истории людей из четырех областей: двух, частично оккупированных российской армией, Киевской и Черниговской и двух тыловых районов на западе Украины, Львовской и Ровенской. Фильм показывает жизнь внутренне перемещенных лиц, людей, которые перенесли свой бизнес, восстанавливали свои дома или городскую инфраструктуру или просто продолжали работать, несмотря на риски войны.
Творческая группа:
Автор идеи и продюсер – Анна Слюсаренко.
Режиссер – Людмила Мельник.
Сценаристка – Злата Угрин.
Оператор – Виктор Петренко.
Режиссер монтажа – Лариса Шабратко.
Автор и исполнительница песни – Марина Круть.
Документальный проект создан Сетью защиты национальных интересов "А Н Т С" при содействии Международного фонда "Возрождение".
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