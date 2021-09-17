"Сильные истории" - на Еспресо 18 сентября стартует телепремьера цикла о невероятных украинцах
18 сентября в эфире Еспресо стартует показ телецикла "Сильные истории", созданного при поддержке Украинского Культурного Фонда
"Сильные истории" - это телецикл из 12-ти программ - успешных примеров становления семей украинцев - родителей детей с инвалидностью. Каждый выпуск - это история отдельной семьи, воспитывающей ребенка с нарушениями развития - слепой, с аутичным расстройством, эпилепсией, ДЦП и др. - борется за ее полноценное детство и жизнь - и успешно справляется с этой миссией.
Смысл программы - дать руководство к действиям родителям, которые столкнулись с вызовом полноценного воспитания ребенка с инвалидностью, способствовать нетворкингу таких семей и распространению контактов между ними, поднять уровень толерантности и уважения к "инаковости" в обществе и призвать чиновников к ответственности в направлении проведения реформ инклюзивного воспитания детей.
Проект реализует общественная организация "Всеукраинский демократический форум".
Премьера первого эпизода цикла состоится в эту субботу, 18.09, в 10:30, с повтором в 17:00. Телеканал Еспресо будет выпускать в эфир свежие серии каждую субботу и воскресенье.
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