Они также месяцами призывали его увеличить финансирование Вооруженных Сил страны, требуя призыва украинских резервистов, поскольку усиливались американские предупреждения о вторжении – вторжении, которое Зеленский все еще считал маловероятным. Требовали и интенсивного военного планирования, включая разработку и публикацию приказов о гражданской обороне, чтобы люди знали, что делать, когда загремят пушки.

"Украина оказалась в ловушке с национальным лидером, который не мыслит стратегически", - сказала мне Леся Василенко, депутат и член либеральной и проевропейской политической партии "Голос", за пять дней до вторжения.

"Я думаю, что это то, в чем его потом будут обвинять. Дело не в том, что он должен знать все. Речь идет об отказе иметь в своем окружении экспертов, которые знают, какие вопросы ставить, а также советников, которые часто могут не соглашаться с тобой, и мы, в конце концов, можем за это поплатиться", - продолжала она.

Конечно, ошибки Зеленского – по мнению Василенко и многих других оппозиционных депутатов – были прощены, но они не забыты. И эти ошибки лежат в основе опасений за послевоенную Украину. Они видят закономерность, которая станет еще более тревожной, когда смолкнут сирены, а именно, что сильные стороны президента как лидера с львиным сердцем военного времени не подходят для мирного времени.

Война не укротила нетерпеливость украинского лидера в сложностях управления государством, или к институтам, которые двигаются не так быстро, как ему хотелось бы, или не подстраиваются под него в заданном темпе. Он предпочитает общую картину, игнорирует детали и любит полагаться на близкий круг друзей, которым доверяет.

Но в то время как ставшего президентом комика сейчас восхваляют, даже поклоняются ему как герою в странах Запада за его вдохновенную риторику военного времени, ораторское искусство и умение завоевывать сердца аудиторий от Вашингтона до Лондона и от Брюсселя до Варшавы, до вторжения России Зеленский откровенно ничем не отличился в должности президента. Мало кто верил, что его переизберут в 2024 году, поскольку его рейтинги падали - в конце 2021 года рейтинг его приверженности составлял 31%.

Он много обещал – возможно, даже слишком много – но мало чего достиг.

"У Украины есть две основные проблемы: война на Донбассе и страх людей инвестировать в страну", - заявил Зеленский вскоре после своей победы на выборах. Но его антикоррупционные усилия пробуксовывали, а обещание решить проблему Донбасса растяло в воздухе. Что касается стремления Зеленского заключить мирное соглашение с президентом России Владимиром Путиным, отказавшимся от переговоров, некоторые критиковали Зеленского за то, что он слишком много думал о своей силе убеждения и харизме.

"Он думал, что мир можно будет легко установить, потому что все, что нужно сделать – это "посмотреть в глаза Путину" и искренне с ним поговорить", - сказал депутат Николай Княжицкий.

"Он стал президентом без никакого политического опыта, никакого опыта управления государственными структурами. Он думал, что руководить государством очень просто. Ты принимаешь решения, и их будут выполнять, - утверждает Княжицкий. А когда что-то шло не так, его реакция всегда была такой: "Это виноваты предшественники, которых нужно посадить", - добавил Княжицкий.

И все же превращение Зеленского из разочаровавшего лидера мирного времени в, по гиперболическому выражению французского публичного интеллектуала Бернара-Анри Леви, "нового, молодого и замечательного отца-основателя" свободного мира, было поразительным.

Даже его отечественные критики снимают перед ним шляпу за его сильные стороны как замечательного коммуникатора: Его ежедневные обращения к украинцам успокаивали их, давали ориентир и поднимали боевой дух даже тогда, когда настроение было вполне понятно упавшим. И они признают, что он, вероятно, спас страну, отказавшись от предложения госсекретаря США Энтони Блинкена покинуть Киев.

"Он стал убедительным лидером", - сказал Адриан Каратницкий, старший научный сотрудник Атлантического совета и автор будущей книги "Поле битвы Украина: От независимости до российской войны". По словам Каратницкого, сильные стороны Зеленского как коммуникатора соответствуют времени. "Он хорошо умеет управлять общественным мнением, но сейчас он более эффективен, потому что страна гораздо более сплочена и уверена в своей идентичности, интересах и целях. Он остался тем же парнем, каким был - актером и исполнителем, но это делает его идеальным военным лидером, потому что он способен воплощать общественный импульс", - добавил он.

Но когда речь идет о политике и когда общественность не объединена, Зеленский является непоследовательным лидером, который адаптирует сценарий и переделывает историю, чтобы соответствовать причудам и прихотям общественного мнения. "Когда общественная цель ясна, в его руках большая сила, а в военное время за ним стоит абсолютная сила государства. Однако когда карета снова превратится в тыкву, ему придется иметь дело с совсем другим миром", - подытожил Каратницкий.

Ведь этот мир действительно никуда не делся.

Внутренняя политическая критика растет, хотя ее мало замечают международные СМИ, все еще увлеченные харизматичной привлекательностью Зеленского и очарованные историей о Давиде и Голиафе.

Между тем в Верховной Раде нарастает разочарование: депутаты жалуются, что их игнорирует правительство, которое еще до войны не реагировало на контроль, а теперь почти полностью его избегает. С момента вторжения России Зеленский встретился с ведущими оппозиционными лидерами только один раз, да и то почти год назад.

"Министры больше не отчитываются в Верховной Раде", - заявила оппозиционный депутат Иванна Климпуш-Цинцадзе, член партии "Европейская Солидарность" и бывшая вице-премьер в правительстве бывшего президента Петра Порошенко.

"Военное время требует быстрого принятия срочных решений и сокращенных процедур. И это вполне понятно, - сказала она. - Но мы видим, что решения все больше централизуются и концентрируются в меньшем количестве рук, и это влияет на баланс политической власти, а также вредит системе управления, которую мы пытаемся развивать, а также укреплению наших демократических институтов ради соответствия критериям, установленным ЕС".

Климпуш-Цинцадзе обеспокоена тем, что недавняя волна антикоррупционных арестов скорее походила на дымовую завесу накануне февральского саммита Украина-ЕС, которая может быть использована как возможность для еще большей централизации власти. "Если кто-то думает, что централизация власти является ответом на нынешние вызовы, то он ошибается, - добавила она. - Я думаю, что важно очень внимательно следить за тем, как развиваются антикоррупционные дела, будут ли прозрачны расследования и будет ли тщательно соблюдаться верховенство права".

По словам Княжицкого, не стоит упускать из виду тот факт, что Зеленский является политиком-популистом и разделяет личностные недостатки этой породы. Однако оппозиционного депутата радует, как украинское гражданское общество расцвело во время войны, как благодаря волонтерству и взаимопомощи во время войны укрепилось местное самоуправление и как сработали некоторые государственные органы — в частности, железная дорога и энергетический сектор.

"Именно это - вместе с сильным чувством национальной принадлежности, порожденным конфликтом - ляжет в основу сильной послевоенной Украины", - сказал он.



Politico , 27 февраля 2023 г.