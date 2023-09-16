Сильные дожди повлекли паводки во Вьетнаме: погибли пять человек
На севере Вьетнама в результате паводков и вызванных ими оползней погибли по меньшей мере пять человек и четверо считаются пропавшими без вести
Об этом сообщает Синьхуа.
В гористом северном регионе Лао Кай стихия разрушила или повредила 13 зданий, уничтожено также около 150 га сельскохозяйственных угодий и 61 рыбную ферму.
Также разрушены дома в провинциях Ха Гианг и Йен Бай.
По данным Офиса общей статистики Вьетнама, в течение первых восьми месяцев природные катаклизмы в стране обусловили гибель или исчезновение 79 человек и травмирование 91 человека. Экономический ущерб превышает 2 трлн вьетнамских донгов (около 82 млн долл. США).
- Напомним, количество погибших в результате наводнения в Ливии, которое произошло после обрушения плотины во время шторма "Даниэль", достигло 11 300 человек.
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