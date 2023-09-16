Сильные дожди повлекли паводки во Вьетнаме: погибли пять человек

Об этом сообщает Синьхуа.

В гористом северном регионе Лао Кай стихия разрушила или повредила 13 зданий, уничтожено также около 150 га сельскохозяйственных угодий и 61 рыбную ферму.

Также разрушены дома в провинциях Ха Гианг и Йен Бай.

По данным Офиса общей статистики Вьетнама, в течение первых восьми месяцев природные катаклизмы в стране обусловили гибель или исчезновение 79 человек и травмирование 91 человека. Экономический ущерб превышает 2 трлн вьетнамских донгов (около 82 млн долл. США).