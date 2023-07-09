Сильной жары не будет: синоптик Наталья Диденко о погоде на 10 июля
В понедельник, 10 июля, в большинстве регионов Украины будет сухо и солнечно, в Киеве и на севере могут быть дожди с грозами
Об этом пишет синоптик Наталья Диденко.
Максимальная температура воздуха в большинстве областей будет составлять +23...+28 градусов, в свою очередь на Закарпатье и местами в южной части страны температура может подняться до +30 градусов.
Ветер северо-западный с порывами до 15-18 м/с.
Дожди, возможно, с грозами, пройдут на севере Украины и в Карпатах, вечером местами в центральных областях. На остальной территории будет сухая солнечная погода.
В Киеве есть вероятность дождя с грозой. Ветер с северо-запада, порывистый. Температура воздуха будет колебаться в пределах +23...+25 градусов.
"Ближайшая неделя не сулит сильной жары - дышите свободно", - добавляет Диденко.
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