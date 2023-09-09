Сильное землетрясение в Марокко неподалеку от Марракеш: разрушены здания и десятки погибших
В результате землетрясения, магнитудой 6,8, в центральном регионе Марокко неподалеку от Марракеш, были разрушены здания и погибли десятки человек
Об этом пишет Reuters.
"Поздним вечером пятницы мощное землетрясение в марокканских горах Высокий Атлас разрушил здания в нескольких городах и заставил людей покинуть свои дома. По данным местных властей, десятки человек погибли", - говорится в материале.
Отмечается, что ближайший крупный город к эпицентру землетрясения - Марракеш, исторический центр которого внесен во Всемирное наследие ЮНЕСКО. По словам местных жителей, из-за подземных толчков в городе упали несколько зданий.
"Представители местных властей утверждают, что большинство смертей произошло в горных регионах, до которых трудно добраться", - утверждает Reuters.
Геологическая служба США оценила силу землетрясения в 6.8 баллов. Он случился незадолго после 11 вечера по местному времени. Эпицентр находился на относительно малой глубине 18,5 км в горном регионе Игхил, расположенном всего в 70 км от Марракеша.
- 11 августа на востоке Турции, в районе Эшилюрт города Малатья, зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3 балла. В результате пострадали по меньшей мере 23 человека.
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