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Сильное землетрясение в Марокко неподалеку от Марракеш: разрушены здания и десятки погибших

9 сентября, 2023 суббота
05:35
Мир землетрясение

В результате землетрясения, магнитудой 6,8, в центральном регионе Марокко неподалеку от Марракеш, были разрушены здания и погибли десятки человек

Об этом пишет Reuters.

"Поздним вечером пятницы мощное землетрясение в марокканских горах Высокий Атлас разрушил здания в нескольких городах и заставил людей покинуть свои дома. По данным местных властей, десятки человек погибли", - говорится в материале.

Отмечается, что ближайший крупный город к эпицентру землетрясения - Марракеш, исторический центр которого внесен во Всемирное наследие ЮНЕСКО. По словам местных жителей, из-за подземных толчков в городе упали несколько зданий.

"Представители местных властей утверждают, что большинство смертей произошло в горных регионах, до которых трудно добраться", - утверждает Reuters.

Геологическая служба США оценила силу землетрясения в 6.8 баллов. Он случился незадолго после 11 вечера по местному времени. Эпицентр находился на относительно малой глубине 18,5 км в горном регионе Игхил, расположенном всего в 70 км от Марракеша.

  • 11 августа на востоке Турции, в районе Эшилюрт города Малатья, зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3 балла. В результате пострадали по меньшей мере 23 человека.
  • 6 февраля на юго-востоке Турции и северо-западе Сирии в сутки произошло два мощных землетрясения магнитудой более семи баллов. 26 февраля стало известно, что количество жертв землетрясения в Турции превысило 50 тыс. человек.
Африка
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