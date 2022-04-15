Сильно привязан к Милану. И я рад видеть, как город открывает сердце для Украины, - Андрей Шевченко
Бывший главный тренер сборной Украины и экс-игрок "Милана" Андрей Шевченко поблагодарил итальянцев за поддержку наших беженцев
Об этом сообщает официальный сайт коммуны Милана.
Шевченко прокомментировал создание в Милане украиноязычного консультационного центра по информированию украинских беженцев.
"Я сильно привязан к Милану. И я очень рад видеть, как Милан открывает сердце для Украины, сразу проведя акции солидарности и демонстрируя гостеприимство. Спасибо мэру Джузеппе Сали за веру в этот проект и представителям муниципалитета за то, что реализовали мое желание сделать что-то для моих людей здесь, для ребят", – сказал Андрей Шевченко.
Андрей Шевченко играл за "Милан" в 1999-2006 и 2008-2009 годах и стал настоящей легендой итальянского клуба. За "Милан" украинец провел 322 матча, забил 175 голов и отдал 45 результативных передач.
- 8 апреля бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко обратился в мир после обстрела россиянами вокзала в Краматорске.
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