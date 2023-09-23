Сильная страна невозможна без эффективных государственных институтов
Администрация Байдена направила сильный и четкий месседж самой худшей части Офиса президента Украины
Цитата из официального редаута встречи Байдена и Зеленского:
"President Biden underscored the importance of strong, politically independent anti-corruption institutions, including the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine, Special Anti-Corruption Prosecutor, and the High Anti-Corruption Court."
Это очень сильный и четкий месседж самой худшей части ОП.
И я бы даже хотел, чтобы они этот месседж не услышали. Потому что дальше будут идти не месседжи, а действия: например, санкции и жесткое требование наконец-то уволить из ОП несколько персонажей.
Имеют ли перечисленные институты проблемы/вызовы? Да, имеют. И поверьте, что американцы хорошо о них знают:
– И о нескольких зашкваренных судьях ВАКС.
- И о процессуальной и административной зависимости САП.
– И о, как минимум, управленческих проблемах в НАБУ.
- И о правках Лозового, которые делают невозможным расследование сложных преступлений.
Обо всем этом и Западные партнеры, и украинские эксперты хорошо знают. Вместе мы решим все эти проблемы/вызовы: где-то изменим законы, где-то придется сменить людей/менеджмент.
Сильная страна не возможна без эффективных государственных институций.
Об авторе. Виталий Шабунин, глава правления Центра противодействия коррупции.
Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.52 Покупка 37.52Продажа 38.27
- EUR Покупка 40.29Продажа 41.23
- Актуальное
- Важное