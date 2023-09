Цитата из официального редаута встречи Байдена и Зеленского:

"President Biden underscored the importance of strong, politically independent anti-corruption institutions, including the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine, Special Anti-Corruption Prosecutor, and the High Anti-Corruption Court."

Это очень сильный и четкий месседж самой худшей части ОП.

И я бы даже хотел, чтобы они этот месседж не услышали. Потому что дальше будут идти не месседжи, а действия: например, санкции и жесткое требование наконец-то уволить из ОП несколько персонажей.

Имеют ли перечисленные институты проблемы/вызовы? Да, имеют. И поверьте, что американцы хорошо о них знают:

– И о нескольких зашкваренных судьях ВАКС.

- И о процессуальной и административной зависимости САП.

– И о, как минимум, управленческих проблемах в НАБУ.

- И о правках Лозового, которые делают невозможным расследование сложных преступлений.

Обо всем этом и Западные партнеры, и украинские эксперты хорошо знают. Вместе мы решим все эти проблемы/вызовы: где-то изменим законы, где-то придется сменить людей/менеджмент.

Сильная страна не возможна без эффективных государственных институций.

Источник

Об авторе. Виталий Шабунин, глава правления Центра противодействия коррупции.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.