"Сильная, потому что единственная": Зеленский поздравил украинцев с Днем Соборности
Президент Украины Владимир Зеленский 22 января опубликовал обращение к украинцам, в котором поздравил с Днем Соборности
Об этом стало известно из его facebook .
"Это историческое событие передало следующим поколениям украинцев две мудрости. Если не прекращать борьбу, рано или поздно единое и независимое государство будет восстановлено. Если не достичь подлинного единства, независимость будет потеряна", - подчеркнул президент.
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Он, в частности, отметил, что украинцы всегда знали о первой мудрости, а 24 февраля 2022 года "доказали, что усвоили вторую".
"Это стало новым возрождением нашей соборности Украины. И это не только объединение двух берегов. Это единство миллионов людей. Это единство всех наших земель. Всех наших регионов. Где все – друг за друга. Каждый регион защищает каждый регион…"
Наша Украина единственная, потому что сильная. Сильная, потому что единственная.
С Днем Соборности, непоборимые!", - подытожил Зеленский.
Кроме этого, в видеоролике он упомянул разные украинские регионы, достопримечательности и исторические фигуры.
- 21 января Президент Владимир Зеленский напомнил , что из-за войны, которую развязала Россия, погибают многие светлые люди.
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