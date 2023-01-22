"Сильная, потому что единственная": Зеленский поздравил украинцев с Днем Соборности

Об этом стало известно из его facebook .

"Это историческое событие передало следующим поколениям украинцев две мудрости. Если не прекращать борьбу, рано или поздно единое и независимое государство будет восстановлено. Если не достичь подлинного единства, независимость будет потеряна", - подчеркнул президент.

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Он, в частности, отметил, что украинцы всегда знали о первой мудрости, а 24 февраля 2022 года "доказали, что усвоили вторую".

"Это стало новым возрождением нашей соборности Украины. И это не только объединение двух берегов. Это единство миллионов людей. Это единство всех наших земель. Всех наших регионов. Где все – друг за друга. Каждый регион защищает каждый регион…"

Наша Украина единственная, потому что сильная. Сильная, потому что единственная.

С Днем Соборности, непоборимые!", - подытожил Зеленский.

Кроме этого, в видеоролике он упомянул разные украинские регионы, достопримечательности и исторические фигуры.

21 января Президент Владимир Зеленский напомнил , что из-за войны, которую развязала Россия, погибают многие светлые люди.

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