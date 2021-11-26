Сильная боль в почках: состояние украинского политзаключенного в России Ялкабова ухудшилось, - Денисова

Об этом она написала в Facebook.



"От адвоката украинского политзаключенного Тимура Ялкабова, которому оккупационные власти РФ незаконно инкриминируют участие в организации "Хизб ут-Тахрир", узнали об существенном ухудшении состояния здоровья его подзащитного", - отметила Денисова.



По словам омбудсмана, Ялкабов имеет инвалидность 3 группы в связи с бронхиальной астмой, а также жалуется на приступы удушья из-за физических нагрузок, ему трудно подниматься по лестнице.



"Также Ялкабова беспокоит сильная боль в почках. После помещения крымского татарина в СИЗО добавилась еще и аллергия, в результате которой все тело покрылось волдырями", - добавила Денисова.



Омбудсман отметила, что администрация следственного изолятора СИЗО-1 Ростова-на-Дону, где находится Ялкабов, "не оказывает ему никакой медицинской помощи и не обеспечивает необходимыми лекарствами".



Денисова обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием срочно принять меры по лечению Ялкабова.

Напомним, 17 февраля шестеро жителей оккупированного Крыма, которых ФСБ считает организаторами или участниками "Хизб ут-Тахрир", отправили под арест.