Силам обороны удалось занять большинство господствующих высот на востоке, - командир роты ударных БПЛА
Командир роты ударных БПЛА 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко отметил, что ВСУ удается держать инициативу на своей стороне и выбивать противника, который имеет гораздо больше ресурсов
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
Продвижение ВСУ продолжается, выгрызаем каждый метр. Противник пытается применять комбинированную живую силу, подтягивая новые резервы и артиллерию. Скопление врага достаточно высоко в районе выполнения задач Сил обороны. нашим огневым влиянием", - подчеркнул Федоренко.
По словам командира роты ударных БПЛА, применяя ударные БПЛА, Силы обороны выбивают бронированную технику и артиллерийские средства противника.
"Иногда нам удается поражать противовоздушные средства противника. Наши саперы делают невероятную работу, потому что враг заминировал буквально все. Каждый проход к враждебным позициям должен быть разминирован, чтобы личный состав смог зайти и выбить врага. ВСУ удается держать инициативу на своей стороне и выбивать противника, который имеет гораздо больше ресурсов. Силам обороны удалось занять большинство господствующих высот и необходимые плацдармы для продолжения штурмовых действий. Работа продолжается круглосуточно", - подчеркнул Федоренко.
- Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов отреагировал на сообщения о медленных темпах контрнаступления ВСУ и заявил, что никаких дедлайнов и графиков не существует
- Спецназначенный офицер ВСУ, народный депутат VIII созыва Игорь Лапин подчеркнул , что тяжелыми шагами, кровью и потом ВСУ удается отвоевывать метр за метром
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.9
Покупка 36.9Продажа 37.63
-
EUR
Покупка 40.63Продажа 41.65
- Актуальное
- Важное