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Силам обороны удалось занять большинство господствующих высот на востоке, - командир роты ударных БПЛА

4 августа, 2023 пятница
09:30
Война с Россией

Командир роты ударных БПЛА 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко отметил, что ВСУ удается держать инициативу на своей стороне и выбивать противника, который имеет гораздо больше ресурсов

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

Продвижение ВСУ продолжается, выгрызаем каждый метр. Противник пытается применять комбинированную живую силу, подтягивая новые резервы и артиллерию. Скопление врага достаточно высоко в районе выполнения задач Сил обороны. нашим огневым влиянием", - подчеркнул Федоренко.

По словам командира роты ударных БПЛА, применяя ударные БПЛА, Силы обороны выбивают бронированную технику и артиллерийские средства противника.

"Иногда нам удается поражать противовоздушные средства противника. Наши саперы делают невероятную работу, потому что враг заминировал буквально все. Каждый проход к враждебным позициям должен быть разминирован, чтобы личный состав смог зайти и выбить врага. ВСУ удается держать инициативу на своей стороне и выбивать противника, который имеет гораздо больше ресурсов. Силам обороны удалось занять большинство господствующих высот и необходимые плацдармы для продолжения штурмовых действий. Работа продолжается круглосуточно", - подчеркнул Федоренко.

  • Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов отреагировал на сообщения о медленных темпах контрнаступления ВСУ и заявил, что никаких дедлайнов и графиков не существует
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2023, пятница
4 августа
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