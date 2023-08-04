Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

Продвижение ВСУ продолжается, выгрызаем каждый метр. Противник пытается применять комбинированную живую силу, подтягивая новые резервы и артиллерию. Скопление врага достаточно высоко в районе выполнения задач Сил обороны. нашим огневым влиянием", - подчеркнул Федоренко.

По словам командира роты ударных БПЛА, применяя ударные БПЛА, Силы обороны выбивают бронированную технику и артиллерийские средства противника.

"Иногда нам удается поражать противовоздушные средства противника. Наши саперы делают невероятную работу, потому что враг заминировал буквально все. Каждый проход к враждебным позициям должен быть разминирован, чтобы личный состав смог зайти и выбить врага. ВСУ удается держать инициативу на своей стороне и выбивать противника, который имеет гораздо больше ресурсов. Силам обороны удалось занять большинство господствующих высот и необходимые плацдармы для продолжения штурмовых действий. Работа продолжается круглосуточно", - подчеркнул Федоренко.