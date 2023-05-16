Силам обороны удалось стабилизировать ситуацию в Бахмуте и отрезать основные пути поставок боеприпасов оккупантам, - Федоренко

Об этом сообщил командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной механизированной бригады Юрий Федоренко в эфире "Еспресо".

"В жесточайших боях, которые есть в эти минуты, Силам обороны удалось стабилизировать ситуацию в самом городе и в некоторых местах улучшить свое положение, то есть выбить противника с занимаемых позиций. И, что очень важно, на подступах к городу удалось разжать тиски, полностью разрушив намерения противника, отрезать основные пути сообщения и снабжения самого города боеприпасов, резервов живой силы, всего, что необходимо для обороны", - сказал он.

Федоренко добавил, что инициатива по некоторым направлениям перешла на сторону сил обороны, однако продолжаются чрезвычайно жестокие бои. Причиной того, что враг бросает на Бахмутское направление весь доступный ударно-штурмовой потенциал: живую силу, технику, артиллерийские средства, боеприпасы. Ударно-штурмовые действия, по словам командира, начались на тех участках фронта, где в течение недели-двух была тишина.

"Почему так происходит? Потому что противник поставил четкую задачу: кто не производит ударно-штурмовые действия, не пытается улучшить свое положение, тот сразу отправляется на Бахмут. А город Бахмут оккупант боится с чрезвычайной силой, туда не хочет попадать почти никто", - отметил Федоренко.

Он подчеркнул, что противник хоть и совершает ударно-штурмовые действия на своих полосах, однако успеха не имеет. Силам обороны удается ликвидировать эти группы и их технику.

"Но когда я это говорю, стоит понимать, еще раз подчеркиваю, что это все дается чрезвычайно сложной работой и очень высокой ценой, чтобы не складывалось заблуждение, что у нас все хорошо, все контролируемо на сто процентов и что никакая помощь силам обороны не нужна. Это не так, друзья. Только вместе мы сможем обеспечить надежный результат", - подчеркнул Федоренко.