Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью газете Financial Times, передает Liga.net.

По его оценкам, Украина с помощью новых подразделений сможет вернуть все захваченные территории.

"В вопросе формирования бригад речь идет о сотнях ракетных и артиллерийских установок, самолетах и танках, а также тысячах беспилотников", - сообщил журналистам собеседник во власти.

Данилов заявил, что военная помощь Украине смогла сломать планы на первом этапе войны. Он добавил, что американские РСЗО поставляются с ограниченным боезапасом и не могут стрелять на 300 км, как хочет Украина, чтобы разрушить цепи поставок России.