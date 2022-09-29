Об этом свидетельствует углубленный анализ сейсмических данных, проведенный Главным центром специального контроля Государственного космического агентства Украины.

По данным Главного центра специального контроля, в результате углубленного анализа сейсмических данных Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 26 сентября зарегистрированы сейсмические сигналы с Балтийского моря.

Анализировались записи сейсмических сигналов по каналам станций FINES (Финляндия) и NORSAR (Норвегия).

По данным сейсмического мониторинга определено и географическое место источника сигнала.

Согласно анализу Главного центра специального контроля, речь идет о "сигнале техногенного происхождения расчетной мощностью около 700 кг в тротиловом эквиваленте".

НАТО после нескольких утечек на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" обещает решительный ответ в случае умышленной атаки на критическую инфраструктуру членов Альянса.

Накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал диверсией повреждение газопровода "Северный поток" в Балтийском море.

Напомним, в ночь на понедельник, 26 сентября, в газопроводе "Северный поток - 2" произошло внезапное падение давления .

27 сентября сообщалось , что накануне запуска Балтийского газопровода в Балтийское море вылился газ из российского газопровода "Северный поток - 2".

27 сентября премьер Дании Мэтте Фредериксен заявила, что повреждение российских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" в Балтийском море является результатом умышленных действий .

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