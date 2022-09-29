Сила взрыва на "Северных потоках" достигала 700 кг в тротиловом эквиваленте, - украинские специалисты
На маршрутах газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" в Балтийском море 26 сентября произошел взрыв техногенного характера мощностью около 700 кг в тротиловом эквиваленте
Об этом свидетельствует углубленный анализ сейсмических данных, проведенный Главным центром специального контроля Государственного космического агентства Украины.
По данным Главного центра специального контроля, в результате углубленного анализа сейсмических данных Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 26 сентября зарегистрированы сейсмические сигналы с Балтийского моря.
Анализировались записи сейсмических сигналов по каналам станций FINES (Финляндия) и NORSAR (Норвегия).
По данным сейсмического мониторинга определено и географическое место источника сигнала.
Согласно анализу Главного центра специального контроля, речь идет о "сигнале техногенного происхождения расчетной мощностью около 700 кг в тротиловом эквиваленте".
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