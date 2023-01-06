Сила Украины и оборонное взаимодействие с партнерами вышли на новый уровень, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оборонное взаимодействие с партнерами и военная сила Украины вышли на новый уровень
Об этом Зеленский сказал в вечернем видеообращении.
"После моего визита в США две недели назад в нашем дипломатическом марафоне было уже более двадцати этапов. И сегодня же объявлено о новом – и очень мощном! – пакете американской оборонной поддержки для нашего государства. Впервые получим бронированные машины "Брэдли" – это именно то, что нужно. Видим абсолютно конкретные результаты нашего визита и переговоров", - заявил президент Украины.
Владимир Зеленский особо отметил поддержку Германии.
"Значительный шаг сделала Германия вперед в усилении безопасности не только Украины, но и всей Европы. Укрепление нашей противовоздушной обороны – это прямая работа на деэскалацию здесь и сейчас. По состоянию на сейчас для Украины - больше ПВО, больше бронетехники, впервые западные танки, больше пушек и снарядов, больше энергетических и политических возможностей. Я благодарю всех, кто защищает наше государство! Спасибо всем, кто держит Бахмут и Донетчину! Всем, кто двигается вперед на Луганщине! Всем, кто держит Юг! , – говорится в обращении президента Владимира Зеленского.
- В четверг, 5 января, президент США Байден и канцлер Германии Шольц объявили общий пакет вооружения для Украины, в который вошли Bradley, Marder и еще одна батарея Patriot.
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