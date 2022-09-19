Мир сейчас только начинает узнавать, что происходило в Изюме во время российской оккупации. Убиты пленники, замучены мирные жители, разрушены школы и жилые дома... Пострадали от рук оккупантов даже каменные скульптуры половецкой эпохи на горе Кременец, возвышающейся над городом. К одной кафиров проволокой примотали фальшивый "флаг победы". Еще одну просто разбили…

Следы пребывания оккупантов на горе Кременец

Эти скульптуры были установлены здесь уже при независимости – как символ тяготности истории Слобожанщины. Которая, прежде чем стать казачьим, была половецким краем. Изюм, Харьков, Чугуев, Змиев стоят на местах бывших городов степняков. Да и в названиях города и горы трудно не услышать тюркские корни – на языке нынешних киримлы, скажем, "юзюм" – это виноград, а "кермен" – крепость.

Большинство кременецких "половецких баб", впрочем, выстояло. И они стали молчаливыми свидетелями увольнения Изюма украинской армией. Победы, одержанной благодаря точному планированию командования, военной подготовки и смелости наших воинов, способности к самоорганизации всего украинского народа. Качествам, которыми в свое время отмечались половцы. И это еще раз напоминает, что современная Украина - произведение всех, кто творил ее историю.

Половцами на Руси называли кипчаков, племена, которые еще в XI веке отделились от Кимацкого каганата – того времени главной потуги в зауральских степях. В поисках новых пастбищ кипчаки двинулись на закат. Со временем они не только сдвинули своих западных соседей – печенегов и торков, но и поглотили самих кимаков. Овладев всем огромным пространством от Алтая до Дуная. Который соседи с тех пор начали именовать Дешт-и Кипчак - "кипчацкое поле", или "кипчацкую степь". Интересно, что "полем половецким" называли нынешние украинские степи и на Руси. В Византии и с легкой руки греков в Западной Европе кипчаков называли куманами, в Венгрии – кунами.

Дешт-и Кипчак

Обычно кипчаки считают тюрками, но на самом деле это было обобщающее название большого конгломерата племен, среди которых были и монгольские, и финно-угро. и даже позднесарматские (аланские). Тюрки были лишь его "ядром", а кипчацкая речь - говор одного из племен, входивших в это сообщество, стала "лингва франка", т.е. Огузские (остались лишь реликты последних в Придунавье и на южном побережье Крыма).

Кипчацкие каменные изваяния в берлинском музее

В отличие от кимаков или хазаров, каганаты которых были если не полноценными государствами, то хотя бы протогосударственными образованиями, и даже печенегов, лелеявших внутреннюю иерархию, кипчацкое сообщество скорее напоминало децентрализованную сеть. Ее основой было даже не племя, а род – шалаш. Род состоял из нескольких семей, которые хозяйничали самостоятельно, но пользовались общими пастбищами и другими угодьями – их называли кош. Роды объединялись в племена, а племена в союзы обычно непрочны и довольно условны. Среди общего числа родов выделялись благородные – во главе с беками и ханами. Если хану хватало харизмы, силы и упорства, он мог объединить вокруг своего рода близких и дальних соседей для обустройства на определенной территории мирной жизни и организации военных походов. Когда судьба отворачивалась от хана, объединение быстро рассыпалось на составляющие - племени и отдельные роды, которые, однако, уже вскоре - как кирпичики "лего" - могли консолидироваться вокруг другого лидера.

Кипчацкое стойбище

Это обеспечивало системе обычную упругость и адаптивность. Именно благодаря этой гибкости кипчацкая полевая сеть смогла включить в себя не только отдельные иноязычные племена (впоследствии растворившиеся в кипчачской среде), но и оседлое население и даже города. Среди них были и степные городки Шарукань (возможно, на месте современного Харькова) и Сугров (отождествляющийся со Змиевым), и поселения крымского побережья, такие как Ялта и Сугдея (Судак). Горожанам достаточно было своевременно платить дань местному хану – и их общину оставляли в покое, она сохраняла самоуправление, еще и могла рассчитать на защиту кипчаков в случае нападения внешних врагов.

Кипчацкие "палатки на колесах"

Большинство кипчаков при этом оставались кочевыми скотоводами, выпасавшими огромные стада лошадей, коров, овцов и даже верблюдов. Чтобы обеспечить скот пашой, летом кочевали на севере, ближе к лесостепи, а зимой на юге, у морского побережья. Жили кипчаки в юртах - больших палатках, но были у них и палатки поменьше (их называли "кибит"), которые ставили на повозки, и таким образом могли быстро перевозить свои семьи вместе с нехитрым сокровищем. Именно пастбища были главной ценностью для степняков, и за них они готовы были сражаться со всеми соседями – и с Русью, и с родственными с кипчаками тюркскими племенами, которым русские князья предоставляли для поселения свои пограничные земли, прежде всего в Поросе. Эти территории кипчаки считали своими и пытались отвоевать. Но брали и добычу из местных жителей, преимущественно крестьян, потому что города кипчаки добывать так и не научились (да и вряд ли им это было нужно).

Кипчаки под стенами Киева

В этом, собственно, и заключалось различие между кипчаками и печенегами, долгое время поддерживавшими дружественные отношения с русами, а до войны дошло лишь после того, как Киев отказался платить им отступное за проход своих кораблей через днепровские пороги. Кипчаки почти сразу начали с войны, и только впоследствии начали заключать соглашения с князьями и даже родиться с ними. С другой стороны, князья с удовольствием использовали военную помощь степняков при выяснении отношений между собой (а поводов для этого у них хватало – как, в конце концов, внутри многих больших семей). Наиболее отличились этим представители черниговской ветви Рюриковичей – Святославичи. Основателю этой династии в Киеве (возможно и незаслуженно – речь шла, в коце концов, о соперниках) вообще дали прозвище Гореславича.

Битва руських князей с кипчаками на Альте (1068 год)

Благодаря "Слову об Игоре походе" едва ли не самым известным из Святославичей стал северский князь Игорь. Который при этом совсем не был непримиримым врагом степняков. Хотя бы потому, что его мамой, скорее всего, была дочь кипчацкого хана Аэпы. Сам же он участвовал в нескольких войнах с родственниками вместе с ханами Гзой и Кончаком – тем самым, против которого он впоследствии отправился своим печальным походом и в который в конце концов попал в плен.

Памятник князю Игорю в Новгород-Северском

Самой же известной победоносной войной Руси против степи считают походы, организованные Владимиром Мономахом в самом начале XII века. Устроены они были по примеру крестовых походов, ведь за несколько десятилетий до этого крестоносцы как раз получили Иерусалим. Половецкое поле, конечно, трудно сравнить со Святой Землей, да и сами кипчаки были не мусульманами, а преимущественно язычниками-тенгрианцами (то есть чествовали Великое Небо), но князьям по крайней мере удалось захватить уже упомянутые степные городки в нынешней Слобожанщине, а хан Шарукан со своим окружением поторопился откатывать на Кавказ.

Памятник Владимиру Мономаху в Борисполе

Впрочем, успехи Мономаха были временными. Ибо победить противника, организованного по принципу сети, можно было разве что в нескольких битвах, но он каждый раз сохранял сопротивляемость и восстанавливался в считанные годы. Присутствовать постоянно в степях князья не могли. Возможно, в конце концов решили, что лучше иметь кипчаков за союзников, а не за врагов. К тому же нигде правды деть – на Руси не было такой первоклассной конницы, как у соседских ханов. К тому же легкой, оснащенной лугами и саблями, и тяжело вооруженной, одетой в кольчуги и шлемы с забралом на лице, которыми кипчаки наводили ужас на врагов. Обучение степных всадников продолжалось постоянно – если не на войне, то во время охоты. Главную ставку делали на скорый и неожиданный удар, после которого кипчаки пытались гнать и уничтожать врага, не давая ему прийти в себя.

Шлем с забралом кипчацкого типа

Кипяки безраздельно царили в степях несколько веков. Пока не встретились с силой, которая принадлежала той же кочевнической культуре, но объединяла ее еще и с железной дисциплиной и мощью государственного аппарата. Первый урок им дали турки-сельджуки, которые в 1222 году отвоевали у кипчаков Сугдею. А год спустя из-за Кавказа появились монголы, возглавляемые полководцами Чингисхана Джебе и Субедеем. Кипчаки обратились за помощью к уже главным своим союзникам – князьям Руси. И вместе с ними были разгромлены на Калке – реки, протекавшей по территории современной Донбасса.

Победители после битвы на Калке

Показательно, что этим разгромом и разорением кипчацких стойбищ монголы и ограничились. На Русь Джебе и Субедей не пошли. Это дело оставили внуку Чингисхана, Бату. Во время своего похода в Европу тот не только сжег Киев и другие города Руси, но и продемонстрировал, что также считает своими и причерноморские степи, и Крым, из которого выбил сельджуков. Неудивительно, что еще до повторного прихода монголов почти все кипчацкие ханы с частью соплеменников поспешили откатывать дальше на запад, в Галицию и Венгрию. Хан Котян даже выдал свою дочь за венгерского короля, а Тигак стал свояком князя Даниила Романовича. Но многие простые кипчаки остались там, где и были, в Причерноморье, только теперь были вынуждены платить дань монголам, как до того ее платили самим кипчакам. К тому же, завоевателям нужны были администраторы, знакомые с обычаями местных жителей. Неудивительно, скажем, что даже первым монгольским наместником Крыма был назначен кыпчак.

Кипчаки просят убежища в Венгрии

С другой стороны, Бату нельзя было не заметить оттока потенциальных подданных созданной им Золотой Орды. Поэтому захотел беглецов вернуться. Через несколько десятилетий это действительно произошло. Вернулись даже некоторые ханы. С именами Тигака и других кипчацких вожаков по крайней мере отождествляют захоронения золотоордынских времен на украинских территориях. Конечно, по правилам, введенным еще Чингисханом, властителями в покоренных монголами землях могли быть только его прямые потомки. Следовательно, Чингизиды и благородные роды завоевателей по существу заменили кипчацкую верхушку, частично родившись с ней. Но абсолютное большинство подданных Золотой Орды в Причерноморье все равно составляли кипчаки, которые к тому времени окончательно растворили в себе племена предшественников – как тюрко- и нетюркоязычных.

Ханский шлем из Чингульского кургана (вероятно принадлежавший хану Тигаку)

Полевая "сеть", которую так и не смогли одолеть князья Руси, и здесь позволила ее творцам победить – если не политически, то культурно и языково. Даже прославленный словарь, заключенный в XIII веке, но уже после монгольского завоевания Крыма, называется Кодекс Куманикус, то есть "кипчацкий", хотя сам говор обитателей Причерноморья именуется в нем "татарским". Западные улусы Орды были в сущности куманскими. Так же кипчацким стало и выросшее из них Крымское ханство. Более того – официальная титулатура ханов из чингизидской династии Гераев должна была подчеркнуть, что они являются властителями не только Крыма и Орды, но и Дешт-и Кипчака, то есть именно "кипчацкой степи". Пусть даже его обитатели уже не использовали старое племенное название, именуя себя ногаями, киримлями или крымскими татарами.

Ханский дворец в Бахчисарае

Конечно, кипчацкое наследие досталось не только крымцам и ногаям, но и украинским казакам. Начиная с того, что само слово "казак" является кипчацким по происхождению и означало человека вне общества, свободного и одновременно такого, что может наниматься на службу. Вполне возможно, что и казаковать первыми начали если не кипчаки, то их прямые потомки – те же крымцы или ногаи. И уже потом их опыт подхватили и творчески развили украинцы. Да и не только украинцы были на той же Сечи. А еще есть знакомые из истории Запорожья кош, шалаши, бунчуки, шаровары… Ну и некоторые особенности общественной жизни казаков – та же склонность к самоорганизации и сплочению вокруг харизматических лидеров – атаманов (некоторые исследователи и здесь видят тюркский корень "ата", то есть "отец" "), разве не напоминает бывших хозяев "поля половецкого"? Так стоит ли отказываться от наследства, которое пригодится даже сегодня. И уж точно будет полезно для Украины в будущем.