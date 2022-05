"Сила крепкая с Зеленским": исполнитель роли Люка Скайвокера Марк Гэмилл с желто-синим световым мечом поддержал президента Украины

Сообщение Гемилл разместил в Twitter.

"Сила крепкая с Зеленским", - написал актер.

Гемилл добавил в сообщение гештаг #StandWithUkraineNOW, флажки Украины и США и прикрепил рисунок желто-синего светового меча рыцаря-джедая.

Ранее в интернете появились фото Зеленского в футболке с изображением истребителя, на котором Скайуокер уничтожил имперскую космическую станцию "Звезда смерти". При этом на звездолете изображена символика украинских военных самолетов.

Отметим, 4 мая поклонники "Звездных войн" считают неофициальным днем этой киноэпопеи. Дата, которая по-английски звучит как May the 4th, в произношении похожа на начало фразы джедаев "Да будет с тобой Сила" (May the Force be with you). Сила в учении джедаев является энергией, которой пропитано все во Вселенной, а джедаи упражняются во взаимодействии с ней.

В конце апреля голливудская актриса Анджелина Джоли приехала во Львовскую область , чтобы поддержать Украину.

