"Сила крепкая с Зеленским": исполнитель роли Люка Скайвокера Марк Гэмилл с желто-синим световым мечом поддержал президента Украины
Американский актер Марк Гэмилл, сыгравший рыцаря-джедая Люка Скайвокера в киноэпопее "Звездные войны", сделал пост в поддержку Украины и президента Владимира Зеленского
Сообщение Гемилл разместил в Twitter.
"Сила крепкая с Зеленским", - написал актер.
Гемилл добавил в сообщение гештаг #StandWithUkraineNOW, флажки Украины и США и прикрепил рисунок желто-синего светового меча рыцаря-джедая.
Ранее в интернете появились фото Зеленского в футболке с изображением истребителя, на котором Скайуокер уничтожил имперскую космическую станцию "Звезда смерти". При этом на звездолете изображена символика украинских военных самолетов.
Отметим, 4 мая поклонники "Звездных войн" считают неофициальным днем этой киноэпопеи. Дата, которая по-английски звучит как May the 4th, в произношении похожа на начало фразы джедаев "Да будет с тобой Сила" (May the Force be with you). Сила в учении джедаев является энергией, которой пропитано все во Вселенной, а джедаи упражняются во взаимодействии с ней.
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