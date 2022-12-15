Сила гражданского общества должна остановить превращение Украины в "вторую Россию"
Закон, принятый голосами врагов Украины ОПЗЖ, которую взял себе в партнеры Зеленский — это о том, какое будущее он и его нувориши готовят украинцам после войны
Петиция о том, какими будут наши города после войны, всего через шесть часов набрала необходимые 25 тысяч.
И это рекорд в истории петиций. И это вызов строительной мафии и мафии на Банковой. И это наш маленький Майдан.
Поэтому не обращайте внимания, что подписей уже много, поставьте и свою тоже.
В условиях военного положения мы не можем свергнуть власть мародеров прямо сейчас, потому что мы знаем свою историю.
Сила гражданского общества уже остановила этих подонков от капитуляции в 2019-2021. Сила гражданского общества должна остановить превращение Украины в "вторую Россию" в 2023 году
Но и они знают совсем недавнее прошлое, поэтому уходят от активности украинцев, потому что она влияет на позицию тех, кто сейчас на 50% финансирует Украину и дает оружие.
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Сила гражданского общества уже остановила этих подонков от капитуляции в 2019-2021.
Сила гражданского общества заставила их не убежать, а пусть и случайно, но оказаться на правильной стороне в 2022 году.
Сила гражданского общества должна остановить превращение Украины в "вторую Россию" в 2023 году.
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И этот закон, принятый голосами врагов Украины ОПЗЖ, которых взял себе в партнеры Зеленский, — это о том, какое будущее он и его нувориши готовят украинцам после войны.
Государство коррупционеров и мародеров, нищеты и бесправия.
Об авторе: Олег Манчура, журналист.
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