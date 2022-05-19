Фото он опубликовал в своем Twitter.

"Сегодня мы празднуем День вышиванки Украины, надевая традиционные вышитые сорочки, – пишет Науседа. – Считается, что вышиванка дает силу и помогает побороть любую беду. Сила – это то, что сегодня посылает Украине Литва. Мы будем стоять с Украиной до победы. Слава Украине".

Всемирный день вышиванки ежегодно отмечается в третий четверг мая. В этом году этот праздник пришелся на 19 мая.

В Черкассах боец ТрО вместе с местными художниками создали первую в мире боевую вышиванку.

В Черновцах ко Дню вышиванки воспроизвели вышитую рубашку Степана Бандеры. Львовская мастерица создала ее по единственному оцифрованному фото Бандеры в семье.

Пес Патрон, работающий с саперами Чернигова, поздравил украинцев с Днем вышиванки.

Воспитанники Луганского областного детского дома №2, которых эвакуировали из Северодонецка, отметили День вышиванки в Словении.

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