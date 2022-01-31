"Сила – это не выход": Ирландия призвала РФ к деэскалации ситуации на украинских границах

Об этом она сказала во время заседания Совбеза ООН, передает Еспресо.TV.



Ирландия вместе с партнерами полностью поддерживает суверенитет Украины. Она призывает к деэскалации, использованию дипломатических средств и Нормандскому формату.



Представитель Ирландии напомнила, что все члены ООН добровольно приняли к выполнению эти принципы.



"Фундаментальное право независимой страны - выбирать собственную политику и самостоятельно обеспечить средства и меры по территориальной безопасности", - отметила она.



Представительница Ирландии призвала соблюдать принципы независимости согласно Хельсинским соглашениям.



Согласно уставу Европейской безопасности Ирландия считает, что общая Европейская безопасность должна быть приоритетом.



"Украина имеет право определять свою судьбу. Последствия военных конфликтов тяжелые, сила - это никогда не выход, поэтому необходимо использовать институты для безопасного урегулирования конфликта", - сказала представительница Ирландии.

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