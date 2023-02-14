Об этом в эфире Эспрессо заявил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

"По информации подразделений разведок, напротив нашей границы на территории РФ нет скопления сил, которое может совершить повторное вторжение на территорию Украины. Такая же ситуация и по белорусскому участку. На территории Беларуси достаточных сил, чтобы совершить вторжение на территорию Украины также нет. Нельзя не оценивать врага, потому что в любой момент, даже несмотря на незначительные силы, он может предпринимать действия для отвлечения сил обороны на другие направления, пытаясь ударить, которые он избрал для себя", - сказал он.