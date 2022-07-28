"Сил и мужества": посол ЕС приветствовал назначение нового руководителя САП

Об этом посол ЕС в Украине Матти Маасикас написал в своем твиттере.

"Александр Клименко сегодня выдвинут на должность главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры – Украина выполняет одну из рекомендаций, сопровождавших статус кандидата на вступление в ЕС! Завершен длительный процесс отбора, который дает уроки. Желаю господину Клименко сил и мужества!", - поздравил он.

Известно, что для сохранения статуса кандидата на вступление в ЕС Киев должен был завершить назначение уже избранного на конкурсе главы САП и провести конкурс главы НАБУ.

28 июля руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры был назначен детектив НАБУ Александр Клименко, выигравший конкурс на эту должность в конце 2021 года. В Офисе Генерального прокурора подтвердили, что Клименко отвечает требованиям законов об очищении власти, о предотвращении коррупции и доступе к государственной тайне.

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