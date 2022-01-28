Сигналы о предполагаемом нападении РФ в СМИ бьют по экономике Украины, - Зеленский

Об этом он сказал на пресс-конференции 28 января, передает Еспресо.TV.



"Сейчас я не считаю (ситуацию, - ред.) более напряженной, чем в пик учений. Тогда она тоже была очень острая. Но тогда такой информационной политики не было. Я говорил с президентом США, что эта политика должна быть взвешенной. Пусть журналисты съездят в Киев, у нас разве танки по улицам ездят... Если вы не в Украине, то создается такое впечатление..." - заявил он.



Президент добавил, что информация из разных источников о возможном вторжении России в Украину не может пугать Украину, поскольку начинается экономическая паника.



"Некоторые лидеры утверждают, что завтра будет война. Это паника, паника на рынках. Сколько это стоит нашему государству? Народ должен быть уверен в армии, в президенте, доверять властям. Но разная информация из разных источников не может путать наше государство, потому что начинается экономическая паника".



Он отметил, что в результате "изменения информационного пространства" из Украины вывели 12,5 млрд инвестиций.



"Для стабилизации нашей экономики мы потратим примерно $4-5 млрд. На меньшую цифру я не рассчитываю, именно такая сумма нам нужна".



Он назвал причиной вывода инвестиций невзвешенную информационную политику.



"Я президент Украины, я нахожусь здесь, поэтому знаю больше деталей, глубже, чем любой президент. Вопрос не в президенте США", - сказал Зеленский.



Глава государства подчеркнул важность того, что Джо Байден получает информацию о ситуации на границе с Россией не от посредников, а непосредственно от него.



"Очень важно, чтобы не только наши спецслужбы обменивались информацией, нужно быть здесь и обмениваться информацией", - отметил Зеленский.



Также президент добавил, что публично Российская Федерация заявляет о желании выполнять Минские договоренности и отсутствии плана нападать на Украину. Однако эти заявления не подтверждены действиями, и об этом свидетельствует увеличение количества российских военных у украинской границы и проведение военных учений, что, по словам Зеленского, опасно.



"Вы же понимаете, что это риски, что все реагируют, это действительно опасно. Может быть любая провокация, большое накопление войск - это большие риски. Даже если ты не собираешься (нападать, - ред.)", - подчеркнул президент.



Он добавил, что в Украине 40 млн населения, что очень много, и растут новые поколения, которые будут помнить агрессивные действия РФ. По мнению Зеленского, причина военных учений России непонятна, а если она заключается в запугивании, это не удастся сделать, ведь Украина готова к ответу.



"Для чего ты это делаешь? Запугивать? Что это за мазохизм? В чем удовольствие того, что кто-то боится? Мы не боимся. Но живут люди, обычные люди, старики, они не военные. Зачем это, в чем смысл? Чтобы что - положить экономику нашего государства? Это невозможно", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, руководитель федеральной разведки Германии Бруно Каль заявил, что РФ готова атаковать Украину, но еще не приняла по этому поводу окончательное решение.

Журналист Иван Капсамун заявил, что Россия может и блефовать по поводу нападения на Украину, но все же готовит для этого всю инфраструктуру.

Издание The Wall Street Journal сообщило, что западные чиновники оборонных ведомств уверены, что РФ "завершила последние приготовления ко вторжению в Украину" и направила на границу медицинские подразделения.