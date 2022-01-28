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Сигналы о предполагаемом нападении РФ в СМИ бьют по экономике Украины, - Зеленский

28 января, 2022 пятница
17:25
Экономика Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что согласно публикациям СМИ об угрозе вторжения РФ в Украину создается впечатление, что в Украине по улицам ездят танки и проходит мобилизация, и подчеркнул, что Украине такая паника за границей не нужна

Об этом он сказал на пресс-конференции 28 января, передает Еспресо.TV.

"Сейчас я не считаю (ситуацию, -  ред.) более напряженной, чем в пик учений. Тогда она тоже была очень острая. Но тогда такой информационной политики не было. Я говорил с президентом США, что эта политика должна быть взвешенной. Пусть журналисты съездят в Киев, у нас разве танки по улицам ездят... Если вы не в Украине, то создается такое впечатление..." - заявил он.

Президент добавил, что информация из разных источников о возможном вторжении России в Украину не может пугать Украину, поскольку начинается экономическая паника.

"Некоторые лидеры утверждают, что завтра будет война. Это паника, паника на рынках. Сколько это стоит нашему государству? Народ должен быть уверен в армии, в президенте, доверять властям. Но разная информация из разных источников не может путать наше государство, потому что начинается экономическая паника".

Он отметил, что в результате "изменения информационного пространства" из Украины вывели 12,5 млрд инвестиций.

"Для стабилизации нашей экономики мы потратим примерно $4-5 млрд. На меньшую цифру я не рассчитываю, именно такая сумма нам нужна".

Он назвал причиной вывода инвестиций невзвешенную информационную политику.

"Я президент Украины, я нахожусь здесь, поэтому знаю больше деталей, глубже, чем любой президент. Вопрос не в президенте США", - сказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул важность того, что Джо Байден получает информацию о ситуации на границе с Россией не от посредников, а непосредственно от него.

"Очень важно, чтобы не только наши спецслужбы обменивались информацией, нужно быть здесь и обмениваться информацией", - отметил Зеленский.

Также президент добавил, что публично Российская Федерация заявляет о желании выполнять Минские договоренности и отсутствии плана нападать на Украину. Однако эти заявления не подтверждены действиями, и об этом свидетельствует увеличение количества российских военных у украинской границы и проведение военных учений, что, по словам Зеленского, опасно.

"Вы же понимаете, что это риски, что все реагируют, это действительно опасно. Может быть любая провокация, большое накопление войск - это большие риски. Даже если ты не собираешься (нападать, - ред.)", - подчеркнул президент.

Он добавил, что в Украине 40 млн населения, что очень много, и растут новые поколения, которые будут помнить агрессивные действия РФ. По мнению Зеленского, причина военных учений России непонятна, а если она заключается в запугивании, это не удастся сделать, ведь Украина готова к ответу.

"Для чего ты это делаешь? Запугивать? Что это за мазохизм? В чем удовольствие того, что кто-то боится? Мы не боимся. Но живут люди, обычные люди, старики, они не военные. Зачем это, в чем смысл? Чтобы что - положить экономику нашего государства? Это невозможно", - подчеркнул Зеленский.

  • Напомним, руководитель федеральной разведки Германии Бруно Каль заявил, что РФ готова атаковать Украину, но еще не приняла по этому поводу окончательное решение.
  • Журналист Иван Капсамун заявил, что Россия может и блефовать по поводу нападения на Украину, но все же готовит для этого всю инфраструктуру.
  • Издание The Wall Street Journal сообщило, что западные чиновники оборонных ведомств уверены, что РФ "завершила последние приготовления ко вторжению в Украину" и направила на границу медицинские подразделения.

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