Сигналы можно назвать положительными, но они не заглушают разрывы русских снарядов. Единственная наша гарантия – это ВСУ, - Зеленский о результатах переговоров с РФ
Результатом переговоров должна быть реальная безопасность для государства, наших людей.
Об этом сообщил в своем видео-обращении Президент Украины Владимир Зеленский.
"Оборона Украины – это сейчас задача №1, а все остальное – производная от этого. Именно на таком фундаменте я рассматриваю сообщение о ситуации в переговорном процессе, которое продолжается на разных уровнях с представителями РФ. Враг до сих пор на нашей территории, обстрелы наших городов продолжаются , Мариуполь заблокирован, ракетные и авиационные удары не прекращаются. Это реальность, это факты. Поэтому ВСУ и все, кто присоединился к обороне государства – это сейчас единственная гарантия нашего выживания, как народа и как государства, реально работающая гарантия", - отметил глава страны.
Он добавил, что эти сигналы, которые мы получили сегодня, можно называть положительными, но они не заглушают разрывы российских снарядов:
"Конечно, мы видим все риски, конечно, мы не видим оснований для доверия словам, звучащим от тех или иных представителей государства, которое продолжает воевать, желая нашего уничтожения. Украинцы не наивные люди – мы уже научились за эти дни и за прошедшие годы" восемь лет войны, что можно доверять только конкретному результату".
Безусловно, Украина настроена на переговоры и будет продолжать переговорный процесс в той мере, в какой это действительно зависит.
"Но мы рассчитываем на результат, должна быть реальная безопасность для государства, для наших людей. Российские войска должны покинуть оккупированные районы. Суверенитет и территориальная целостность Украины должны быть гарантированы и никаких компромиссов в этом быть не может. И не будет. Это четкие принципы и четкое видение возможного результата.А тем в соцсетях, которые воспринимают сообщения по переговорам, как свершившиеся факты, хочу напомнить одно – мы живем в демократическом государстве и воюем за нашу свободу. Поэтому любые решения будут приниматься не одним человеком, а всем народом" .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.94
-
EUR
Покупка 32.12Продажа 33.12
- Актуальное
- Важное