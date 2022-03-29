Сигналы можно назвать положительными, но они не заглушают разрывы русских снарядов. Единственная наша гарантия – это ВСУ, - Зеленский о результатах переговоров с РФ

Об этом сообщил в своем видео-обращении Президент Украины Владимир Зеленский.

"Оборона Украины – это сейчас задача №1, а все остальное – производная от этого. Именно на таком фундаменте я рассматриваю сообщение о ситуации в переговорном процессе, которое продолжается на разных уровнях с представителями РФ. Враг до сих пор на нашей территории, обстрелы наших городов продолжаются , Мариуполь заблокирован, ракетные и авиационные удары не прекращаются. Это реальность, это факты. Поэтому ВСУ и все, кто присоединился к обороне государства – это сейчас единственная гарантия нашего выживания, как народа и как государства, реально работающая гарантия", - отметил глава страны.

Он добавил, что эти сигналы, которые мы получили сегодня, можно называть положительными, но они не заглушают разрывы российских снарядов:

"Конечно, мы видим все риски, конечно, мы не видим оснований для доверия словам, звучащим от тех или иных представителей государства, которое продолжает воевать, желая нашего уничтожения. Украинцы не наивные люди – мы уже научились за эти дни и за прошедшие годы" восемь лет войны, что можно доверять только конкретному результату".

Безусловно, Украина настроена на переговоры и будет продолжать переговорный процесс в той мере, в какой это действительно зависит.

"Но мы рассчитываем на результат, должна быть реальная безопасность для государства, для наших людей. Российские войска должны покинуть оккупированные районы. Суверенитет и территориальная целостность Украины должны быть гарантированы и никаких компромиссов в этом быть не может. И не будет. Это четкие принципы и четкое видение возможного результата.А тем в соцсетях, которые воспринимают сообщения по переговорам, как свершившиеся факты, хочу напомнить одно – мы живем в демократическом государстве и воюем за нашу свободу. Поэтому любые решения будут приниматься не одним человеком, а всем народом" .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb