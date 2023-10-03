Сигнал сильной поддержки: в Белом доме анонсировали новый пакет помощи Украине

Об этом на брифинге сказала пресс-секретарь Белого дома Карин-Жан Пьер, пишет "Европейская правда".

"Скоро мы объявим еще об одном пакете помощи для Украины, чтобы засвидетельствовать нашу неизменную поддержку храброго народа Украины", - отметила она.

Представительница Белого дома подчеркнула, что этот пакет помощи "станет сигналом" того, что США продолжает поддерживать Украину. Она добавила, что администрация президента США Джо Байдена настроена помогать Киеву столько, сколько нужно.

Жан-Пьер отметила, что США собрали коалицию из более чем 50 стран для поддержки Украины, еще более 140 стран осудили российскую агрессию.

"Украину поддерживает очень сильная коалиция. И если Путин думает, что он нас пересидит, то он ошибается", – подчеркнула она.