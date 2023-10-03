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Главная Война с Россией Сигнал сильной поддержки: в Белом доме анонсировали новый пакет помощи Украине

Сигнал сильной поддержки: в Белом доме анонсировали новый пакет помощи Украине

3 октября, 2023 вторник
06:01
Война с Россией Зеленский и Байден. Белый дом, 22 декабря 2022 года

В Белом доме объявили, что США готовят новый пакет помощи для Украины, который будет отправлен в ближайшее время

Об этом на брифинге сказала пресс-секретарь Белого дома Карин-Жан Пьер, пишет "Европейская правда".

"Скоро мы объявим еще об одном пакете помощи для Украины, чтобы засвидетельствовать нашу неизменную поддержку храброго народа Украины", - отметила она.

Представительница Белого дома подчеркнула, что этот пакет помощи "станет сигналом" того, что США продолжает поддерживать Украину. Она добавила, что администрация президента США Джо Байдена настроена помогать Киеву столько, сколько нужно.

Жан-Пьер отметила, что США собрали коалицию из более чем 50 стран для поддержки Украины, еще более 140 стран осудили российскую агрессию.

"Украину поддерживает очень сильная коалиция. И если Путин думает, что он нас пересидит, то он ошибается", – подчеркнула она.

  • 6 сентября США объявили о предоставлении очередного пакета военной помощи Украине – на этот раз в него войдут в частности боеприпасы с обедненным ураном.
  • Также госсекретарь Энтони Блинкен в Киеве объявил , что США выделили для помощи Украине более $1 млрд.
  • В этот же день США объявили еще два пакета военной помощи, в которых заложены, в частности, усиление ПВО, броневики и снаряды.

США
помощь Украине
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