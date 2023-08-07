Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо"



"В ближайшее время Китай для Запада будет самым большим вызовом. Другими словами - главной угрозой. Пекин не может этого не понимать. Поэтому сейчас в Китае будут пытаться балансировать между своим идеологическим союзником Россией и экономически важным Западом. Они делают это постоянно", - объяснил Огрызко.

Дипломат подчеркнул, что китайский мирный план по 12 пунктам не предусматривает практических шагов для завершения войны.



"Из таких же соображений я бы говорил и о приезде китайского представителя на встречу по обсуждению украинской Формулы мира в Саудовскую Аравию. Мы уже давно говорили о 12 мирных пунктах Китая. У них ничего нового нет. Поскольку это не конкретный план действий, а фактически перечень тезисов переписанных из устава ООН Однако, если Китай действительно хочет продемонстрировать, что они меняют позицию по войне, то им нужно на официальном уровне заявить, что главной предпосылкой завершения войны вывод российских войск с территории Украины. нет. Поэтому говорить об изменении позиции Китая это выдавать желаемое за действительное", - добавил он.

ЕС получил от Китая сигналы о готовности участвовать в переговорах

Ранее издание Financial Times сообщало, что Китай дал понять о своей готовности участвовать в дальнейших международных переговорах по урегулированию войны в Украине, по словам европейских чиновников, приветствовавших его "конструктивное" участие в форуме в Саудовской Аравии, на котором не присутствовала Москва.

Там отмечали, что переговоры в Джидде, в которых приняли участие десятки стран и сосредоточены на мирном плане из 10 пунктов, предложенном Киевом, завершились в воскресенье без конкретных результатов. Но присутствие Пекина, неделями ранее отказавшегося участвовать в подобных переговорах в Копенгагене, было воспринято как победа Киева и стало главным событием среди участников мероприятия.

Издание напоминает, что Китай объявил о "безграничном" партнерстве с Россией перед полномасштабным вторжением Москвы к своему соседу в феврале 2022 года, которое Пекин не осудил, а его мирный план, обнародованный в начале этого года, совпал с тезисами Кремля.

Один европейский дипломат сказал, что Китай "выглядит конструктивным" и "стремится показать, что [он] не Россия".

"Само присутствие Китая показывает, что Россия становится все более и более изолированной", - подчеркнул он и добавил, что Китай дал понять, что примет участие в следующей встрече.

Другой европейский чиновник сказал, что Китай "принимал активное участие и положительно отнесся к идее третьей встречи на этом уровне".

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Президент Си Цзиньпин посетил российского президента Путина в марте во время одного из своих первых официальных визитов после отмены трехлетнего антиковидного режима в Китае. Однако Пекин остается осторожным по поводу траектории развития отношений между двумя государствами. В частности, издание добавляет, что в прошлом месяце FT сообщила, что Си предостерег Путина от использования ядерного оружия.

В форуме, который проходил на уровне советников по национальной безопасности, приняли участие десятки стран из развивающихся стран и развитых стран, в том числе Бразилия, Турция, Южная Африка и США, а также ЕС.

Западные страны и Украина надеялись, что эта встреча поможет изолировать Россию и получить поддержку Украины среди развивающихся стран, которые еще не заявили о своей позиции по вторжению. Некоторые рассматривают войну как "конфликт между НАТО во главе с США и Москвой".