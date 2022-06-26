"Сигнал к сегодняшней встрече G7": экс-премьер Швеции о ракетном ударе по Киеву
Ракетный удар по Киеву – ничто иное как умышленная эскалация со стороны России и сигнал ко встрече лидеров "Большой семерки"
Об этом заявил бывший премьер Швеции, сопредседатель Европейского Совета по международным отношениям Карл Бильдт в твиттере.
"Трудно рассматривать утренние ракетные обстрелы жилых районов Киева как нечто иное, как умышленную российскую эскалацию и сигнал к сегодняшней встрече G7 в Эльмау", - написал он.
- 26 июня в Киеве прогремели взрывы. Позже стало известно, что российская ракета ударила по жилому дому в Шевченковском районе и детскому саду. В настоящее время на месте происшествия проводятся спасательные работы. В МВД уже сообщили о пяти пострадавших.
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