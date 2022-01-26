Сигнал готовности к мирному урегулированию ситуации в ООС, - Ермак по поводу нормандской встречи в Париже
Советник Офиса президента Андрей Ермак назвал нормандскую встречу политических советников мощным сигналом готовности сторон к мирному урегулированию
Об этом он написал в Twitter.
"Прилетел в Париж в составе украинской делегации на встречу политических советников лидеров нормандского формата. Наконец-то удалось разблокировать этот формат - и это мощный сигнал готовности сторон к мирному урегулированию", - сообщил Андрей Ермак.
Советник Офиса президента также выразил надежду на конструктивный диалог в интересах Украины.
- Напомним, ранее Андрей Ермак исключил возможность прямых переговоров с террористами ЛДНР.
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