Сигнал готовности к мирному урегулированию ситуации в ООС, - Ермак по поводу нормандской встречи в Париже

Об этом он написал в Twitter.



"Прилетел в Париж в составе украинской делегации на встречу политических советников лидеров нормандского формата. Наконец-то удалось разблокировать этот формат - и это мощный сигнал готовности сторон к мирному урегулированию", - сообщил Андрей Ермак.



Советник Офиса президента также выразил надежду на конструктивный диалог в интересах Украины.

Напомним, ранее Андрей Ермак исключил возможность прямых переговоров с террористами ЛДНР.

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