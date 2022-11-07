"Сигнал для многих украинцев и стран": посольство Британии не намерено эвакуироваться из Киева

Об этом заявила Чрезвычайный и Полномочный Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Нет, эвакуация не планируется. Мы здесь с безопасностью, которая дает нам возможность быть здесь. Я здесь уже несколько месяцев, я живу в этой войне, как вы живете в этой войне. Безусловно, справедливо сказать, что обстоятельства нашего отъезда уже отличаются от тех обстоятельств, при которых мы впервые уехали в феврале. И это не только потому, что мы считаем угрозу менее серьезной: она все равно серьезна. Сейчас мы имеем лучшее представление и о потенциале Украины, и о потенциале России", - сказала Симмонс.

Она добавила, что сотрудники посольства готовы смириться со многим, чтобы выполнять свою работу.

"Я бы сказала, что это ежедневный разговор, как, пожалуй, и для любого украинца, - учитывать обстоятельства. Но мы готовы смириться с этим, чтобы выполнять свою работу. Пока что планов покидать Киев нет. И я думаю, что для многих людей, вероятно, очень важно, чтобы мы остались", – подчеркнула Симмонс.

По ее словам, она понимает, что присутствие посольства Британии в Киеве важно как сигнал для многих украинцев и некоторых стран.

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