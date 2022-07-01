Сигареты для нагрева в Украине от 1 июля признаны табачными изделиями
Признание сигарет для нагрева табачными изделиями предполагает запрещение их продажи несовершеннолетним и запрещение любой рекламы, стимулирование продаж или спонсорство. Соответствующие изменения начинают действовать с сегодняшнего дня, 1 июля
Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.
Ранее сигареты для нагрева (ТВЭНы) были выведены из законодательного регулирования по формальным причинам. В Украине их признали "табачными продуктами", то есть как совершенно новый тип продуктов, отсутствующих в действующем законодательстве. Как результат, это табачное изделие, столь же опасное для здоровья, как и обычные сигареты, было представлено на рынке без каких-либо ограничений.
"Табачные компании воспользовались этим для агрессивной рекламы, направленной на детей и молодежь для привлечения их к курению", - подчеркивают в ЦОЗ.
В случае обнаружения рекламы сигарет для нагревания призывают информировать о нарушении Госпотребпотребслужбы, подав электронную жалобу .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.49
Покупка 34.49Продажа 35.2
-
EUR
Покупка 35.8Продажа 36.89
- Актуальное
- Важное