Сигареты для нагрева в Украине от 1 июля признаны табачными изделиями

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.

Ранее сигареты для нагрева (ТВЭНы) были выведены из законодательного регулирования по формальным причинам. В Украине их признали "табачными продуктами", то есть как совершенно новый тип продуктов, отсутствующих в действующем законодательстве. Как результат, это табачное изделие, столь же опасное для здоровья, как и обычные сигареты, было представлено на рынке без каких-либо ограничений.

"Табачные компании воспользовались этим для агрессивной рекламы, направленной на детей и молодежь для привлечения их к курению", - подчеркивают в ЦОЗ.

В случае обнаружения рекламы сигарет для нагревания призывают информировать о нарушении Госпотребпотребслужбы, подав электронную жалобу .

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