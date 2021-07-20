Сигарет почти на 6 млн грн: СБУ разоблачила канал нелегальной переправки подакцизной продукции в Евросоюз

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



Для сокрытия противоправной деятельности дельцы перевозили "товар" крупногабаритным грузовым транспортом под видом промышленного кабеля. Для этого участники трафика вносили недостоверные сведения в таможенную документацию.



При осмотре транспортного средства было обнаружено почти 250 ящиков сигарет иностранного производства, скрытых в 160 кабельных катушках.



В рамках уголовного производства по ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины ведутся следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности лиц, причастных к организации контрабандного канала.



Проверяется причастность к противоправной деятельности работников Волынской таможни.

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