Сигарет почти на 6 млн грн: СБУ разоблачила канал нелегальной переправки подакцизной продукции в Евросоюз
Правоохранители задержали грузовик контрабандистов на таможенном посту "Ягодин"
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Для сокрытия противоправной деятельности дельцы перевозили "товар" крупногабаритным грузовым транспортом под видом промышленного кабеля. Для этого участники трафика вносили недостоверные сведения в таможенную документацию.
При осмотре транспортного средства было обнаружено почти 250 ящиков сигарет иностранного производства, скрытых в 160 кабельных катушках.
В рамках уголовного производства по ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины ведутся следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности лиц, причастных к организации контрабандного канала.
Проверяется причастность к противоправной деятельности работников Волынской таможни.
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