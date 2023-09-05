Сидорчук перешел из "Динамо" в бельгийский "Вестерло"

Об этом говорится на официальном сайте клуба.

"ФК "Динамо" (Киев) согласился на переход капитана первой команды Сергея Сидорчука в клуб бельгийского чемпионата "Вестерло"", - говорится в сообщении.

Отмечается, что полузащитник обратился в клуб с просьбой о возможности трансфера. Контракт был согласован на 3 года.

"Учитывая его заслуги перед "Динамо", наш клуб пошел на встречу игроку и заключил соглашение с бельгийской стороной", – отмечается в заявлении.

Многие годы Сергей Сидорчук был ведущим игроком и капитаном команды. В его активе 327 матчей и 21 гол во всех турнирах за "Динамо".

С "Динамо" Сергей выиграл 3 титула чемпиона страны, 4 национальных Кубка и 4 Суперкубка страны. В активе Сидорчука 50 капитанских матчей в еврокубках – это второй показатель в истории клуба во времена независимости.