Сидней сообщил о первой с 1963 года смерти человека от нападения акулы
Правительство Австралии заявило о первой с 1963 года смерти человека от нападения акулы в Сиднее
Об этом сообщает BBC.
По словам австралийских чиновников, пловец в Сиднее погиб после того, как получил "катастрофические травмы" от нападения акулы. В последний раз в городе такой инцидент случался в 1963 году.
В среду, 16 февраля, на пляже Литл-Бэй были обнаружены в воде человеческие останки, после чего на место вызвали экстренные службы. Власти штата Новый Южный Уэльс не называют имени жертвы, ведется расследование. Литл-Бэй и несколько близлежащих пляжей сейчас закрыты.
Как сообщает Sky News Australia, во время нападения в среду днем десятки людей купались, катались на доске и ловили рыбу на близлежащих скалах.
Один из свидетелей, который в это время рыбачил на скалах, рассказал ABC news, что пловец "сначала кричал, а затем опустился под воду, было много брызг".
По данным Общества охраны природы Таронга, в прошлом году в Австралии произошло три смертельных нападения акул, в том числе два в Новом Южном Уэльсе.
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