Сидней сообщил о первой с 1963 года смерти человека от нападения акулы

Об этом сообщает BBC.



По словам австралийских чиновников, пловец в Сиднее погиб после того, как получил "катастрофические травмы" от нападения акулы. В последний раз в городе такой инцидент случался в 1963 году.



В среду, 16 февраля, на пляже Литл-Бэй были обнаружены в воде человеческие останки, после чего на место вызвали экстренные службы. Власти штата Новый Южный Уэльс не называют имени жертвы, ведется расследование. Литл-Бэй и несколько близлежащих пляжей сейчас закрыты.



Как сообщает Sky News Australia, во время нападения в среду днем десятки людей купались, катались на доске и ловили рыбу на близлежащих скалах.



Один из свидетелей, который в это время рыбачил на скалах, рассказал ABC news, что пловец "сначала кричал, а затем опустился под воду, было много брызг".



По данным Общества охраны природы Таронга, в прошлом году в Австралии произошло три смертельных нападения акул, в том числе два в Новом Южном Уэльсе.

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