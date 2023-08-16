Об этом сообщает российское государственное пропагандистское издание ТАСС.

Глава Общественной наблюдательной комиссии Рязанской области Виктор Боборыкин заявил, что Геннадий Лопырев скончался 16 августа в больнице. Отметим, что генерал Федеральной службы охраны РФ Геннадий Лопырев отбывал срок в исправительной колонии.

В ноябре 2017 года Лопырев был признан виновным в получении взяток на сумму около 7 млн рублей, а также в незаконном обороте оружия. Его осудили на 10 лет лишения свободы. Российский генерал отбывал срок в колонии Рязанской области.