Сидел за оружие и взятки: в РФ сообщили о смерти еще одного генерала
В среду, 16 августа, скончался российский генерал Геннадий Лопырев
Об этом сообщает российское государственное пропагандистское издание ТАСС.
Глава Общественной наблюдательной комиссии Рязанской области Виктор Боборыкин заявил, что Геннадий Лопырев скончался 16 августа в больнице. Отметим, что генерал Федеральной службы охраны РФ Геннадий Лопырев отбывал срок в исправительной колонии.
В ноябре 2017 года Лопырев был признан виновным в получении взяток на сумму около 7 млн рублей, а также в незаконном обороте оружия. Его осудили на 10 лет лишения свободы. Российский генерал отбывал срок в колонии Рязанской области.
- 16 августа в Москве скончался бывший командующий войсками восточного военного округа и экс-замминистра обороны РФ генерал-полковник Геннадий Жидко.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.12
Покупка 37.12Продажа 37.87
-
EUR
Покупка 40.69Продажа 41.74
- Актуальное
- Важное