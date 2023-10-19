Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мнение Си выставит на торги с США голову Путина
OPINION

Си выставит на торги с США голову Путина

Сергей Таран
19 октября, 2023 четверг
08:06
Мнение

Самому выглядеть геополитическим хулиганом Си Цзиньпину уже статус не позволяет

Наместник северных территорий Китая Путин прибыл в столицу Китая Пекин поклониться императору. Он готов ему по дешевке продавать газ, самому вкладывать последние деньги в газопровод "Сила Сибири-2", пускать на Дальний восток китайских рабочих, которые никогда оттуда не уедут, и при этом он уже давно смирился с тем, что не Россия, а только Китай способен говорить с Западом на равных.

Путину очень нужна поддержка Си Цзиньпина. Он для него последняя надежда завершить войну в Украине хотя бы чуть-чуть на своих условиях.

Но у Пекина свои интересы. Си пригласил Путина на празднование 10-летия инициативы "Один пояс — один путь". Это не военный, а инфраструктурный проект, по которому Китай строит дороги, мосты по всему миру, пробивая торговые пути в Поднебесную. И на празднование Путина пригласили вместе с другими 130-ю лидерами стран, где Китай может развивать свою инфраструктуру.

Читайте также: Встреча в Саудовской Аравии: без России

Интересы Москвы и Пекина сейчас не во всем совпадают. Китаю нужно гарантировать стремительный экономический рост. Мировая же рецессия, вызванная войной в Украине, а теперь и в Израиле, не даст это сделать. Ну, а Путину нужна только война. Иного он просто не знает и не умеет.

Си, конечно, тоже не прочь потрепать нервы Вашингтону, чтобы потом говорить с ним на равных. Но самому выглядеть геополитическим хулиганом Си Цзиньпину уже статус не позволяет. Для этого у него и есть питерский гопник, на примере которого он будет показывать Западу, что не так уж и плох "коммунистический Китай", если сравнивать его с "путинской Россией".

Встреча между Байденом и Си запланирована на ноябрь. Вот на ней Си и выставит президенту США голову Путина на торги. Конечно, если Запад предложит хорошую цену.

Источник

Об авторе. Сергей Таран, политолог

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Новости
Мир
Россия
Китай
Владимир Путин
США
Читайте также:
санкції проти Ірану
18 октября, 2023 среда
Иран заявил, что с страны сняли эмбарго ООН на продажу ракет
Карта. Авдіївка_1710
18 октября, 2023 среда
Подобной халатности еще не было: боец ВСУ о безумных потерях врага возле Авдеевки
Авдіївка, коксохімічний комбінат
17 октября, 2023 вторник
Аномально большие потери: ВСУ под Авдеевкой уничтожили 118 единиц техники РФ, - Oryx
Киев
+5°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.4
    Покупка 37.4
    Продажа 38.15
  • EUR
    Покупка 39.58
    Продажа 40.69
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
19 октября
08:50
Обновлено
Вечером РФ ударила по объекту инфраструктуры в Сумах, ночью атаки возобновилась
07:54
Инфографика
Самолет, вертолет, танки и 630 окупантов: потери РФ за сутки войны в Украине
07:41
OPINION
Фиаско "польской" политики украинской власти
07:32
Умер голливудский актер и звезда фильма "Рокки" Берт Янг
07:07
Аналитика
"При худшем сценарии была бы вторая Венгрия". Что ждет Польшу с новым правительством и как это изменит дружбу с Украиной
06:48
Германия планирует ускорить процесс трудоустройства беженцев из Украины
06:26
Обновлено
Италия возобновила контроль на границе со Словенией
06:19
ЦАХАЛ: Израиль атаковал объекты Хезболла в Ливане
06:18
ВСУ уничтожили угрожавшие Эстонии войска, поддержка Украины - самый дешевый путь обезопаситься от РФ, - МИД
05:36
Премьер Британии Сунак совершит двухдневный визит на Ближний Восток
05:08
Байден будет просить у Конгресса $60 млрд для помощи Украине, - NBC News
04:40
ВСУ высадились на левом берегу Днепра и прорвали оборону врага, - ISW
03:45
JAS 39 Gripen
В Швеции считают предоставление Украине истребителей Gripen вопросом времени, - Politico
02:49
Обновлено
Протестующие ворвались в один из офисов Капитолия с требованием прекратить огонь по Газе. Арестованы 300 человек
02:21
Канада
В парламент Канады внесли законопроект о конфискации активов РФ
01:53
сектор Газа
ООН проведет расследование обстрела больницы в Газе
01:23
Байден готовит обращение к народу по поводу реакции США на войну в Украине и Израиле
00:55
В правительстве Венгрии нашли оправдание встречи Орбана с Путиным
00:30
Байден анонсировал выделение помощи палестинцам и предостерег ХАМАС от ее кражи
00:09
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 18 октября
2023, среда
18 октября
23:54
Обновлено
Россия обстреляла Николаевщину Погибли два человека
23:07
Еврокомиссия предоставила Украине рекомендации по безвизу
23:05
"Думаю, что мне очень мало осталось в большом спорте", - Усик
22:26
В одесском офисе взорвался боеприпас. Есть раненые
22:15
Расстрел Майдана: прокуроры обжалуют приговоры эксберкутовцам
22:13
Эксклюзив
Дипломат рассказал, какие выгоды будет иметь Хезболла от войны в Газе
21:57
"Создавалось в обители преподобного Серафима": патриарх Кирилл заявил, что ядерное оружие сохранило РФ независимость
21:38
Верховная Рада
Два министерства поддержали законопроект о регистрируемых партнерствах
21:20
Джим Джордан
Выборы спикера палаты представителей США: антиукраинский кандидат во второй раз не набрал нужное количество голосов
21:12
Эксклюзив
"Армия США считает их поштучно": военный эксперт Дикий о количестве ракет Atacms
21:06
World of Tanks Wargaming
Игра World of Tanks совместно с UNITED24 запустила акцию в поддержку Украины
21:05
Эксклюзив
Советники ОП должны подпадать под действие Закона об усилении финмониторинга политически значимых лиц, - нардеп Синютка
20:51
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Старые ракеты запасов США и других стран будут переданы Украине в формате дополнения техники, используемой ВСУ. Колонка Сергея Згурца
20:46
СМИ показали видео с чемоданами Путина в Пекине: пропаганда намекнула, что они "ядерные"
20:45
Страны G7 обсудят четыре варианта санкций против российских алмазов, - Reuters
20:15
В Токмаке оккупанты используют мирных жителей как живой щит, - Генштаб ВСУ
20:00
OPINION
О проекте "Мед с минных полей" и дополнение к нему
19:52
Михаил Федоров
Латвия поможет Украине в работе над запуском 5G, - Федоров
19:49
"Изобретение РФ": Украина больше не будет признавать молдавский язык
19:19
Сборную Украины по хоккею будет тренировать звезда НХЛ
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV