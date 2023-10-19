Си выставит на торги с США голову Путина
Самому выглядеть геополитическим хулиганом Си Цзиньпину уже статус не позволяет
Наместник северных территорий Китая Путин прибыл в столицу Китая Пекин поклониться императору. Он готов ему по дешевке продавать газ, самому вкладывать последние деньги в газопровод "Сила Сибири-2", пускать на Дальний восток китайских рабочих, которые никогда оттуда не уедут, и при этом он уже давно смирился с тем, что не Россия, а только Китай способен говорить с Западом на равных.
Путину очень нужна поддержка Си Цзиньпина. Он для него последняя надежда завершить войну в Украине хотя бы чуть-чуть на своих условиях.
Но у Пекина свои интересы. Си пригласил Путина на празднование 10-летия инициативы "Один пояс — один путь". Это не военный, а инфраструктурный проект, по которому Китай строит дороги, мосты по всему миру, пробивая торговые пути в Поднебесную. И на празднование Путина пригласили вместе с другими 130-ю лидерами стран, где Китай может развивать свою инфраструктуру.
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Интересы Москвы и Пекина сейчас не во всем совпадают. Китаю нужно гарантировать стремительный экономический рост. Мировая же рецессия, вызванная войной в Украине, а теперь и в Израиле, не даст это сделать. Ну, а Путину нужна только война. Иного он просто не знает и не умеет.
Си, конечно, тоже не прочь потрепать нервы Вашингтону, чтобы потом говорить с ним на равных. Но самому выглядеть геополитическим хулиганом Си Цзиньпину уже статус не позволяет. Для этого у него и есть питерский гопник, на примере которого он будет показывать Западу, что не так уж и плох "коммунистический Китай", если сравнивать его с "путинской Россией".
Встреча между Байденом и Си запланирована на ноябрь. Вот на ней Си и выставит президенту США голову Путина на торги. Конечно, если Запад предложит хорошую цену.
Об авторе. Сергей Таран, политолог
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