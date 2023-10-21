Но у обоих есть желание сделать мир более "понятийным" и менее основанным на правилах. То есть принципы в нем должны быть, но их интерпретацию Си и Путин, конечно каждый по своему усмотрению, хотят оставлять за собой и держать как предмет переговоров. Китайское руководство уверено, что будущее определяется стратегическим соперничеством с США, Путин хочет такого соперничества даже при условии, что сегодняшняя РФ стратегическим соперником уже не является и не будет.

Но есть одна сфера — ядерное оружие и его носители, где Путин чувствует себя на одном уровне с США — как во времена СССР, которые ему так нравятся. Именно поэтому РФ и сделала накануне его встречи с Си символический шаг по расторжению ратификации договора о ядерных испытаниях.

Намек понятен — как когда-то США истощили СССР, в том числе гонкой вооружений, теперь Путин хочет "вернуть" этот ответ в США, но не сам, а вместе с Китаем. У Китая гораздо меньше ядерных боеголовок, чем у РФ и США, но их количество будет увеличиваться.

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Путин считает, что США не смогут сами выдержать эту новую гонку вооружений, собственно ее не хотят, поскольку переживают непростые времена во внутренних политических дискуссиях, а поддержку коллективного Запада им будет получить тяжело.

Именно поэтому недавний разговор с Си в Пекине был для Путина стратегически важным, конечно, в дополнение к темам, как продать больше российских ресурсов в Китай и как дальше будет развиваться ситуация на Ближнем Востоке. Путин будет предлагать свои услуги Си во всем, что касается главной цели китайского лидера – построения мира, где Китай на одном уровне с США и коллективным Западом. Он понимает, что в этой игре РФ окончательно превращается в младшего партнера Китая, но будет играть дальше, ведь выхода у него нет. Но это также означает, что Си выгодно держать Путина в этой безвыходной ситуации, то есть не давать ему проиграть.

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Си прекрасно понимает, что Запад "показал зубы" с применением ATACAMS и будет это постепенно, но стратегически делать дальше, в том числе из-за поставок самолетов. Китайцы вряд ли пересекут красные линии Запада в поставках РФ оружия, но пока будут и дальше отправлять почти все, чтобы держать российский режим. Если, конечно, Байден и Си не договорятся о чем-то другом на своей встрече, которая планируется в следующем месяце. Поэтому поговорить с Си до этого было так важно для Путина. Но Си видит мир через китайские и точно не русские очки.

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Об авторе. Павел Климкин, дипломат, экс-министр иностранных дел Украины

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