Такое мнение он высказал в эфире Эспресо.

"Лукашенко самопровозглашенный президент страны, через которую осуществляется транзит китайской продукции в Европу. У Китая не так много таких стран, на которые он может опираться в Европе. Скажу больше, их почти нет, именно тех стран, которые не подчиняются стандартам ЕС. Си Цзиньпин может быть обеспокоен тем, что это транзитное окно закрывается, потому что с каждым днем страны ЕС закрывают все больше и больше переходов с Белорусью, что совершенно не отвечает интересам Китая. Возможно, в Пекине планируют поговорить с Лукашенко о его дальнейших намерениях, что он собирается делать относительно войны в Украине и экономической ситуации", - прокомментировал журналист.

По мнению Виталия Портникова, Си Цзиньпин не заинтересован в том, чтобы Беларусь оставалась плацдармом для российской агрессии, однако Китай заинтересован, чтобы продолжалась сама агрессия, истощая Украину и Запад.

"Лукашенко важны самостоятельные связи с Си Цзиньпином, потому что он сам может приехать в Китай, это и есть суверенитет. У Лукашенко всегда была попытка маневрировать между Западом и Россией, даже после того, как он оказался причастен к целому ряду исчезновений белорусских оппозиционных политиков. Запад не хочет видеть и слышать Лукашенко, поэтому особого маневра у него не осталось. Но есть Китай, который объективно заинтересован в нескольких вещах: первое – ослабление Запада, второе – чтобы Россия не усиливалась настолько, чтобы диктовать условия цивилизованному миру и самому Китаю. Пекин заинтересован, чтобы бывшие советские республики, не ориентирующиеся на Запад, сохраняли свой суверенитет, но ориентировались на Китай. И об этом тоже может идти речь, то есть, если Путин решил превратить Беларусь в плацдарм для наступления на Украину, то Си Цзиньпин может хотеть оставить Беларусь агентом собственного влияния в Европе", - отметил Портников.