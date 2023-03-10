Си Цзиньпина в третий раз избрали на пост президента Китая
Депутаты Всекитайского собрания народных представителей единогласно переизбрали Си Цзиньпина главой Китайской Народной Республики: это его третий срок подряд
О результатах выборов отчитывались в официальном информагентстве китайского правительства "Синьхуа" .
10 марта на сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва Си Цзиньпин был единогласно избран главой КНР и главой Центральной военной комиссии. Он получил все 2952 голоса.
Журналисты CNN отметили , что Си Цзиньпин стал первым председателем КНР, избранным на третий срок.
"В Китае президентство - или "глава государства" на китайском языке - это в основном церемониальный титул. Реальную власть имеют глава партии и военных - две ключевые роли, которые Си также занимает и на которые он был переизбран на ключевом съезде Коммунистической партии в октябре. Со всем тем, его переназначение на должность главы государства официально завершает его переход во второе десятилетие у власти", - говорится в тексте.
Отмечается, что переизбрание произошло на фоне более широкой перестановки руководящих ролей в центральном правительстве или государственном совете и других государственных организациях, что еще больше усиливает и без того прочный контроль Си Цзиньпина над властными рычагами.
По данным CNN, ожидается, что Ли Цянь, один из самых доверенных протеже Си, будет избран премьер-министром Китая в субботу, 11 марта.
- Напомним, Соединенные Штаты обсуждают с близкими союзниками возможность введения новых санкций против Китая в случае, если Пекин предоставит военную поддержку России для ведения полномасштабной войны в Украине.
- В частности, лидер Китая Си Цзиньпин обвинил Запад во главе с Соединенными Штатами Америки в "сдерживании и окружении", что создает проблемы для развития КНР.
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