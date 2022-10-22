Си Цзиньпина переизбрали на должность генсекретаря Компартии Китая

Об этом сообщает Reuters.

Издание отмечает, что переизбрание на третий срок на должность генерального секретаря Компартии Китая укрепит позицию Си Цзиньпина во власти. Таким образом, его фактически могут приравнять к лидеру-основателю КНР Мао Цзэдуну.

Также во время съезда КПК было утверждено несколько поправок в устав партии. Они определяют Си Цзиньпина как "основного" лидера партии и закрепляют его политическую мысль как идеологию. Кроме того, одна из поправок закрепила в уставе партии "развитие боевого духа, укрепление боеспособности".

В то же время на съезде отсутствовали два ключевых члена КПК из 205: 67-летний премьер-министр Ли Кецян, уходящий с этой должности, и глава Народной политической консультативной конференции Китая Ван Ян. Последнего рассматривали как замену на должности премьер-министра.

Отсутствие этих членов КПК связывается с тем, что Центральный комитет КПК завтра проведет свой первый пленум и представит новый Постоянный комитет Политбюро. В последний, по мнению аналитиков, будут входить союзники Си Цзиньпиня, благодаря чему его власть будет укрепляться.

Хотя Ли Кэцян и Ван Ян не имеют близких связей с Си Цзиньпином, согласно возрастным нормам Китая они оба имеют право еще пять лет работать в Постоянном комитете КПК. Впрочем, аналитики утверждают, что действующий генсек Компартии внесет в Постоянный комитет четырех новых людей.

"Главная тема этого съезда, как видно из поправки к конституции и докладу, - подчеркнуть основной статус Си. С этим съездом авторитет Си еще больше возрастет. В будущем мы увидим большую концентрацию власти вокруг Си и вокруг центра", - сказал старший научный сотрудник Института Восточной Азии в Сингапуре Чэн Ган.

22 октября стало известно, что Китай осудил санкции ЕС против Ирана.

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