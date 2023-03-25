Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Важнейший элемент, которого нет в тексте мирной инициативы Китая, - это призыв к России вывести свои войска из Украины. А это свидетельствует о том, что Си Цзиньпин действительно пытается незаметно поддерживать Россию и Путина. Другие элементы формулы также не явно критикуют Россию и призывают ее действовать по-другому, Китайский мирный план охватывает фундаментальный международно-правовой принцип территориальной целостности государств и их суверенитета", - подчеркнул Брайза.

По словам дипломата, Си Цзиньпин, как и Владимир Путин, знает, что Путин грубо нарушил основной принцип международного права и Устава ООН своим неспровоцированным вторжением в Украину, которое началось еще в 2014 году.

"Делаем вывод, что Си Цзиньпин не так уж слепо поддерживает Путина. Он понимает, что для достижения справедливого мира Россия должна вывести все свои войска из Украины. В противном случае Россия будет нарушать территориальную целостность Украины", - добавил Брайза.