Си Цзиньпин знает, что Путин грубо нарушил основополагающий принцип международного права и Устава ООН, - дипломат Брайза
Экс-советник государственного секретаря США, бывший директор в Совете нацбезопасности США по вопросам Европы и Евразии Мэтью Брайза считает, что Си Цзиньпин не так уж слепо поддерживает Путина
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Важнейший элемент, которого нет в тексте мирной инициативы Китая, - это призыв к России вывести свои войска из Украины. А это свидетельствует о том, что Си Цзиньпин действительно пытается незаметно поддерживать Россию и Путина. Другие элементы формулы также не явно критикуют Россию и призывают ее действовать по-другому, Китайский мирный план охватывает фундаментальный международно-правовой принцип территориальной целостности государств и их суверенитета", - подчеркнул Брайза.
По словам дипломата, Си Цзиньпин, как и Владимир Путин, знает, что Путин грубо нарушил основной принцип международного права и Устава ООН своим неспровоцированным вторжением в Украину, которое началось еще в 2014 году.
"Делаем вывод, что Си Цзиньпин не так уж слепо поддерживает Путина. Он понимает, что для достижения справедливого мира Россия должна вывести все свои войска из Украины. В противном случае Россия будет нарушать территориальную целостность Украины", - добавил Брайза.
- В феврале Китай опубликовал документ с позицией по "политическому урегулированию" войны России против Украины. Пекин призвал уважать суверенитет всех стран, прекратить огонь, начать переговоры, разрешить гуманитарный кризис, защитить гражданских и военнопленных.
- 20 марта в Москве состоялась встреча лидера Китая Си Цзиньпина с президентом РФ Владимиром Путиным, которая длилась 4,5 часа.
- 4 апреля Президент Франции Эмманюэль Макрон отправится к лидеру Китая Си Цзиньпину. Париж призвал удвоить усилия, чтобы остановить КНР от усиления поддержки вторжения РФ.
- Президент США Джо Байден заявил, что Китай пока не предоставлял России летальное оружие для войны в Украине, но это вовсе не означает, что он не будет этого делать в дальнейшем.
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