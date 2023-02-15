Си Цзиньпин заявил, что поддерживает Иран в противостоянии "односторонним действиям и запугиванию"
Лидер Китая Си Цзиньпин встретился с президентом Ирана Эбрахимом Раиси и заверил, что Пекин поддерживает Тегеран.
Об этом сообщает AP .
"Китай поддерживает Иран в защите национального суверенитета и противостоянии односторонним действиям и запугиваниям. Независимо от того, как изменится международная и региональная ситуация, Китай будет неуклонно поддерживать дружбу и сотрудничество с Ираном и продвигать китайско-иранское всеобъемлющее стратегическое партнерство", — сказал Си Цзиньпин после встречи с Раиси в Пекине.
По сообщению правительства КНР, лидеры стран подписали 20 соглашений о сотрудничестве, включая торговлю и туризм. Они также дополнили заключенное в 2021 году 25-летнее стратегическое соглашение о сотрудничестве по развитию промышленности, добыче нефти и разработке других месторождений.
Это первый визит президента Ирана в Китай за 20 лет.
- Ранее стало известно, что Эбрахим Раиси 14-16 февраля посетит Китай и встретится с Си Цзиньпинем.
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