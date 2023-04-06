Об этом изданию Leparisien сообщил французский дипломат, присутствовавший на встрече.

В то же время президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала "позитивным" то, что Си хочет поговорить со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

"Было интересно услышать, как президент Си вновь подтвердил свою готовность поговорить, когда будут соответствующие условия и время. Я считаю, что это позитивный элемент", - сказала она на пресс-конференции в Пекине.

Напомним, что сегодня с визитом в Пекине находятся президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. На встрече Си Цзиньпин призвал как можно скорее начать мирные переговоры по Украине.