Си Цзиньпин заявил, что готов позвонить Зеленскому. Фон дер Ляйен назвала это "позитивным моментом"
Лидер Китая Си Цзиньпин на встрече с европейскими политиками 6 апреля заявил, что позвонит президенту Украины Владимиру Зеленскому, когда придет время
Об этом изданию Leparisien сообщил французский дипломат, присутствовавший на встрече.
В то же время президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала "позитивным" то, что Си хочет поговорить со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.
"Было интересно услышать, как президент Си вновь подтвердил свою готовность поговорить, когда будут соответствующие условия и время. Я считаю, что это позитивный элемент", - сказала она на пресс-конференции в Пекине.
Напомним, что сегодня с визитом в Пекине находятся президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. На встрече Си Цзиньпин призвал как можно скорее начать мирные переговоры по Украине.
- Ранее в Китае говорили, что Си Цзиньпин не звонит Зеленскому потому, что очень занят, но между странами частые контакты на более низком уровне.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.99
Покупка 36.99Продажа 37.8
-
EUR
Покупка 40.08Продажа 40.94
- Актуальное
- Важное