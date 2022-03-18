Си Цзиньпин заявил Байдену, что война в Украине не отвечает ничьим интересам

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственные СМИ Китая.

Си Цзиньпин заявил, что отношения между государствами не должны переходить в стадию конфронтации, а конфликты между странами не отвечают никаким интересам.

"Украинский кризис – это то, чего мы не хотим видеть", - сказал он.

Согласно сообщениям, Си сказал, что Китай и США должны направлять двусторонние отношения в правильном направлении, и должны брать на себя должную международную ответственность и прилагать усилия для мира в мире.

Напомним, 17 марта госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Байден даст понять Си Цзиньпину, что Китай будет нести ответственность за поддержку агрессии России.