Си Цзиньпин заявил Байдену, что война в Украине не отвечает ничьим интересам
Глава КНР Си Цзиньпин заявил президенту США Джо Байдену, что конфликты, подобные событиям в Украине, не отвечают ничьим интересам
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственные СМИ Китая.
Си Цзиньпин заявил, что отношения между государствами не должны переходить в стадию конфронтации, а конфликты между странами не отвечают никаким интересам.
"Украинский кризис – это то, чего мы не хотим видеть", - сказал он.
Согласно сообщениям, Си сказал, что Китай и США должны направлять двусторонние отношения в правильном направлении, и должны брать на себя должную международную ответственность и прилагать усилия для мира в мире.
- Напомним, 17 марта госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Байден даст понять Си Цзиньпину, что Китай будет нести ответственность за поддержку агрессии России.
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