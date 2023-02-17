Си Цзиньпин выступит с "речью о мире" в годовщину вторжения РФ в Украину
Китайский лидер Си Цзиньпин планирует выступить с "речью о мире" в годовщину вторжения России в Украину
Об этом сообщает Sky News.
О планах Си Цзиньпина сообщил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни. Вчера в Риме он встретился с главным китайским дипломатом Ван И, который рассказал ему о намерении лидера.
За время войны в Украине Китай не высказывал прямую критику действий РФ и не называл ее агрессором. Хотя Пекин отказался продавать оружие России и не вмешивался в ситуацию напрямую, в то же время он дипломатически координировал свои действия с РФ.
- Директор Китайского института SOAS Стив Цанг заявил, что Пекин пока не готов к прямой конфронтации с Вашингтоном, а у поддержки России со стороны Китая есть четкие границы.
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