Си Цзиньпин выступит с "речью о мире" в годовщину вторжения РФ в Украину

Об этом сообщает Sky News.

О планах Си Цзиньпина сообщил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни. Вчера в Риме он встретился с главным китайским дипломатом Ван И, который рассказал ему о намерении лидера.

За время войны в Украине Китай не высказывал прямую критику действий РФ и не называл ее агрессором. Хотя Пекин отказался продавать оружие России и не вмешивался в ситуацию напрямую, в то же время он дипломатически координировал свои действия с РФ.